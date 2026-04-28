„Пловдив- град за хората“: Време е да спрем да приемаме озеленяването като PR инструмент
От гражданското сдружение „Пловдив- град за хората“ подкрепиха отвореното писмо на ландшафтните архитекти в града относно лошото управление на зелената система и системната липса на диалог с общината по темата. Днес специалистите излязоха с експертна позиция относно начина на работа на градската управа, която така и не се вслушва в професионалните гилдии, а гражданската организация обяви, че застава напълно зад мнението им.
„Пловдив не е декор за Фейсбук снимки – градът ни има нужда да диша! Писна ли ви от „кампанийни акции“ по засаждане на дървета, които изсъхват след първия месец? На нас – да. Време е да спрем да приемаме озеленяването като PR инструмент и да започнем да го третираме като критична инфраструктура, от която зависи здравето ни. Каква е реалността в Пловдив днес?
Зелената система на града се управлява „на парче“, без визия и без елементарни стандарти. Гледаме как се засаждат дървета без проекти, как се използват неподходящи видове за градската среда и как ценни зелени площи се засипват с инертни материали вместо с реална растителност. Това не са просто „естетически пропуски“ – това е лошо управление на нашите пари и нашето здраве“, коментират от „Пловдив- град за хората“.
“ Подкрепяме отвореното писмо на Съюза на ландшафтните архитекти и НТД по озеленяване. Когато хората, които са учили и работят това, казват, че системата е счупена – значи е време администрацията да спре да се прави на глуха. Професионалистите алармират за неща, които виждаме всички:
Липса на регистър и паспортизация: Никой не знае колко точно дървета имаме и в какво състояние са.
Липса на експерти в районите: Решенията се взимат от чиновници, а не от ландшафтни архитекти.
Загуба на ресурс: Садим дървета, които умират, защото няма адекватна почва и поддръжка.
Зелените площи не са просто „декорация“. Те са единственото ни спасение срещу мръсния въздух и летните жеги, които в Пловдив стават непоносими“, допълват от сдружението.
Членовете му настояват за незабавно въвеждане на ясни професионални стандарти за засаждане и поддръжка, изграждане на реален публичен регистър на зелената система, експертен съвет, който да съгласува всяко решение, засягащо градската среда. Настояват и за край на кампанийните акции „за отбиване на номер“.
„Искаме стратегия, а не лопати за снимки. Време е Община Пловдив да спре да игнорира капацитета на експертната общност. Градът ни не може да си позволи повече грешки в нещо толкова базово за качеството ни на живот. Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не зелен декор!“, категорични са от „Пловдив- град за хората“.
2 коментари
Иван Стоянов да си подава оставката . Искаше да си направи паркинг пред тях, и от бързината развали една градинка, и после пак ще прави градинка, защото имало кабел от долу. Управленска некомпетентност, но пловдивчани плащат за това Иваново безумие. Безобразие
…да кудкудякат, да важничат като „гилдия“ (ах, сестро!) и кротичко да си цицат заплатата внимавайки как расте тревата…
Нямат място в Града!
Да яхнат белите коне и да се отправят към ГОРИТЕ ЗА КЪДЕТО СА ОБРАЗОВАНИ
_________________________________
ПАРАЗИТНИ „ИНСТИТУЦИИ“
17:59ч, вторник, 28 април, 2026 в 17:59ч
ПОРЕДНИЯТ НАПЪН ДА СЕ ОБРАЗУВА ЗАПЛАТАДЖИЙСКИ „ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ“ С ДИРЕКТОР, СЕКРЕТАРКА (ИЗРУСЕНА!), ШОФЬОР И С ЪГЛОВ ОФИС НА ВТОРИЯ ЕТАЖ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЛесоТЕХИЧЕСКИЯТ Институт не може да титулова „****ТЕКТИ“
18:14ч, вторник, 28 април, 2026 в 18:14ч
тъй като за ТЕКТИРАНЕ = СТРОИТЕЛСТВО се изучават други дисциплини и се присъжда / признава по-различна ПРАВОСПОСОБНОСТ
––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЗЕЛЕНО „строителство“ си беше техникум до католическата
18:19ч, вторник, 28 април, 2026 в 18:19ч
= вишо градинарско…?