„Пловдив- град за хората“: Време е да спрем да приемаме озеленяването като PR инструмент

От гражданското сдружение „Пловдив- град за хората“ подкрепиха отвореното писмо на ландшафтните архитекти в града относно лошото управление на зелената система и системната липса на диалог с общината по темата. Днес специалистите излязоха с експертна позиция относно начина на работа на градската управа, която така и не се вслушва в професионалните гилдии, а гражданската организация обяви, че застава напълно зад мнението им.

„Пловдив не е декор за Фейсбук снимки – градът ни има нужда да диша! Писна ли ви от „кампанийни акции“ по засаждане на дървета, които изсъхват след първия месец? На нас – да. Време е да спрем да приемаме озеленяването като PR инструмент и да започнем да го третираме като критична инфраструктура, от която зависи здравето ни. Каква е реалността в Пловдив днес?

Зелената система на града се управлява „на парче“, без визия и без елементарни стандарти. Гледаме как се засаждат дървета без проекти, как се използват неподходящи видове за градската среда и как ценни зелени площи се засипват с инертни материали вместо с реална растителност. Това не са просто „естетически пропуски“ – това е лошо управление на нашите пари и нашето здраве“, коментират от „Пловдив- град за хората“.

“ Подкрепяме отвореното писмо на Съюза на ландшафтните архитекти и НТД по озеленяване. Когато хората, които са учили и работят това, казват, че системата е счупена – значи е време администрацията да спре да се прави на глуха. Професионалистите алармират за неща, които виждаме всички:

Липса на регистър и паспортизация: Никой не знае колко точно дървета имаме и в какво състояние са.

Липса на експерти в районите: Решенията се взимат от чиновници, а не от ландшафтни архитекти.

Загуба на ресурс: Садим дървета, които умират, защото няма адекватна почва и поддръжка.

Зелените площи не са просто „декорация“. Те са единственото ни спасение срещу мръсния въздух и летните жеги, които в Пловдив стават непоносими“, допълват от сдружението.

Членовете му настояват за незабавно въвеждане на ясни професионални стандарти за засаждане и поддръжка, изграждане на реален публичен регистър на зелената система, експертен съвет, който да съгласува всяко решение, засягащо градската среда. Настояват и за край на кампанийните акции „за отбиване на номер“.

„Искаме стратегия, а не лопати за снимки. Време е Община Пловдив да спре да игнорира капацитета на експертната общност. Градът ни не може да си позволи повече грешки в нещо толкова базово за качеството ни на живот. Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не зелен декор!“, категорични са от „Пловдив- град за хората“.