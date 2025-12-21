Делегация от местния бизнес и Тракия икономическа зона, търси инвестиции и технологични партньорства в шест китайски града

ТИЗ позиционира Пловдив като европейски вход за китайски инвестиции

С участието си в AIE 2025 в Макао и серия от срещи в Шънджън, Циндао и Ханджоу, представители на Тракия икономическа зона и българския бизнес поставиха основи за нови партньорства в областта на електромобилността, изкуствения интелект и роботиката. Акцентът беше върху трансфера на технологии и дългосрочните индустриални инвестиции в Пловдивския регион.

Пловдив и регионът под тепетата търсят нови хоризонти за икономическо и технологично развитие в Китай. Българска делегация с ключово участие на представители на Тракия икономическа зона (ТИЗ) и пловдивския бизнес посети Китай в периода 2–11 декември и се включи в Global Artificial Intelligence Machines and Electronics Expo (AIE 2025) в Макао.

16-членната делегация беше сред официалните гости и изложители на едно от най-големите световни изложения за машини, електроника и изкуствен интелект. Поканата беше отправена лично от Уан Нин – президент на China Electronics Chamber of Commerce, по време на посещението му в България през октомври, когато той присъства и на откриването на първата китайска индустриална инвестиция у нас – завода на „ЗиЕс Юръп“ в Тракия икономическа зона.

Делегацията беше сформирана от инж. Красимир Петков – съосновател и изпълнителен директор на „Милара Интернешънъл“ и „Севик Иновейшън“, и инж. Пламен Панчев – съосновател и директор на ТИЗ.

По време на форума в Макао Мартин Панчев, главен оперативен директор на ТИЗ, представи Пловдивския регион като инвестиционна дестинация и входна точка към европейския пазар за китайските компании. Заедно с инж. Красимир Петков той даде интервюта за местни медии в Макао, в които акцентира върху индустриалната инфраструктура, подготвените кадри и потенциала на региона.

Срещите продължиха и във вътрешността на Китай. В Шънджън – побратимен с Пловдив град – делегацията посети централата на BYD и беше приета от представители на местната администрация. Катя Стайкова и Фън Сюкун, сред основните двигатели на побратимяването между Пловдив и Шънджън от 2014 г., обсъдиха задълбочаване на партньорството с хоризонт 2026 г.

Инж. Пламен Панчев предаде и личното послание на кмета на Пловдив Костадин Димитров за разширяване на сътрудничеството в икономиката, науката, образованието, културата и спорта.

Делегацията посети още Циндао, Bozhou и Hangzhou, където бяха представени иновативни решения в електромобилността, соларните технологии и роботиката. Паралелно с бизнес срещите български учени изнесоха лекции в няколко водещи китайски научни институции.