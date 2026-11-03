Пловдив е втори по заплащане в България, ръстът на заплатите се забавя

Регионът е непосредствено след София по размер на възнагражденията, показва проучване на Marsh. През 2027 г. работодателите планират увеличение на заплатите средно с 5% при 6% през последните две години.

Пловдивският регион е на второ място в България по размер на брутните възнаграждения след София. Това показва проучването на заплатите на Marsh за 2026 г., цитирано от „Капитал“.

Индустриалната зона и концентрацията на компании са сред факторите, които поставят региона непосредствено след столицата по ниво на заплащане. Северна и Централна България остават под средното за страната, включително градове като Стара Загора и Плевен.

Заплатите ще растат по-бавно

Средното увеличение на брутните възнаграждения в България остава 6% през 2025 и 2026 г., но за 2027 г. работодателите прогнозират по-умерен ръст от 5%.

Според Стела Юлзари, ръководител на екип „Mercer консултиране“ в Marsh, увеличенията не успяват да оправдаят очакванията на служителите заради усещането им за поскъпване на стоките и услугите от ежедневното потребление.

Проучването обхваща 562 компании с близо 138 хил. служители от 14 индустрии в България.

През 2026 г. най-голямо е увеличението на възнагражденията при оперативните служители – 7,8%, докато специалистите получават средно 6%, мениджърите – 5,8%, а висшият мениджмънт – 5,6%.

В производството ръстът достига 8,1%, а във високите технологии възнагражденията са с 24% над средното пазарно равнище.

Данните показват и промяна в политиката на работодателите: делът на компаниите, които съкращават служители, нараства от 4% през 2025 г. на 7% през 2026 г., докато наемащите намаляват от 37% на 32%.

Източник: „Капитал“, по данни от проучване на Marsh за възнагражденията през 2026 г.