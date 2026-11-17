Пловдив е шести по заплати, но остава с 206 евро под средното за страната

Средната брутна заплата в областта достига 1232 евро през третото тримесечие, а годишният ръст е 11%

Пловдивска област заема шесто място по размер на средната брутна месечна работна заплата сред 28-те области в страната през третото тримесечие на 2026 г. Възнаграждението достига 1232 евро, но остава с 206 евро под средното за България, което е 1438 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт за периода юли – септември.

На годишна база средната заплата в областта се е увеличила с 11% спрямо третото тримесечие на 2025 г. Въпреки ръста обаче Пловдив продължава да изостава от националното равнище.

Начело в класацията е София (столица) със средна брутна заплата от 1932 евро. Следват Варна с 1351 евро, София с 1344 евро, Враца с 1307 евро и Стара Загора с 1242 евро. Пловдив е шести с 1232 евро.

Най-високи възнаграждения в Пловдивска област получават работещите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – средно 2629 евро. Следват производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с 1834 евро и образованието с 1542 евро.

В другия край на класацията са хотелиерството и ресторантьорството със средна брутна заплата от 862 евро. В селското, горското и рибното стопанство тя е 894 евро, а в категорията „Други дейности“ – 944 евро.

Данните показват и различна динамика в обществения и частния сектор. На годишна база средната месечна заплата в обществения сектор нараства с 5,5%, докато в частния увеличението е 14%.

В рамките на самото трето тримесечие възнагражденията са били 1231 евро през юли, 1212 евро през август и 1251 евро през септември. Средната стойност за периода е с 0,3% по-висока спрямо първото тримесечие на годината.

Статистиката обхваща наетите лица по трудово и служебно правоотношение. Посочените суми са брутни възнаграждения, а не реално получаваните след удръжките нетни заплати.