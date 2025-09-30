АктуалноИзбор на редактораКултураМненияНовиниОбщина Пловдив

Пловдив е градът с най-много пари за култура от ПВУ

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:52ч, вторник, 30 септември, 2025
1 250 1 минута

Пловдив е градът с най-голямо финансиране от Национален фонд култура с парите по Планът за възстановяване и устойчивост. Това съобщи днес директорът на НФК София Щерева, при обявяването на програмата „Отново заедно“, която ще насити с големи културни събития иначе по-мъртвите месеци от градския афиш- от октомври до март 2026г.

„Пловдив е първенец във всяко едно отношение. Градът е с най-много точки, ще получи най-голямо финансиране и ще реализира съответно най-много културни проекти в рамките на шестте месеца от програмата. Благодарение на нея се задава един нетипичен културен сезон“, заяви пред журналисти София Щерева днес.

Зам.-кметът Пламен Панов уточни, че за месеците от октомври до март ще бъдат реализирани културни проекти с общо 3 милиона лева- 2 млн. лв. от НФК и 1 млн. лв. съфинансиране от Община Пловдив, осигурено след одобрението на общински съвет.

„За много кратък период гласувахме утвърдени правила за отворената покана. Културната общност стана двойно ангажирана в кандидатстването с проекти, но реагира впечатляващо. По поканата ни кандидатстваха 46 проекта, от които комисията одобри 24 от тях“, каза Пламен Панов.

Какви са самите проекти, четете след малко

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:52ч, вторник, 30 септември, 2025
1 250 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина