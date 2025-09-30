Пловдив е градът с най-много пари за култура от ПВУ

Пловдив е градът с най-голямо финансиране от Национален фонд култура с парите по Планът за възстановяване и устойчивост. Това съобщи днес директорът на НФК София Щерева, при обявяването на програмата „Отново заедно“, която ще насити с големи културни събития иначе по-мъртвите месеци от градския афиш- от октомври до март 2026г.

„Пловдив е първенец във всяко едно отношение. Градът е с най-много точки, ще получи най-голямо финансиране и ще реализира съответно най-много културни проекти в рамките на шестте месеца от програмата. Благодарение на нея се задава един нетипичен културен сезон“, заяви пред журналисти София Щерева днес.

Зам.-кметът Пламен Панов уточни, че за месеците от октомври до март ще бъдат реализирани културни проекти с общо 3 милиона лева- 2 млн. лв. от НФК и 1 млн. лв. съфинансиране от Община Пловдив, осигурено след одобрението на общински съвет.

„За много кратък период гласувахме утвърдени правила за отворената покана. Културната общност стана двойно ангажирана в кандидатстването с проекти, но реагира впечатляващо. По поканата ни кандидатстваха 46 проекта, от които комисията одобри 24 от тях“, каза Пламен Панов.

Какви са самите проекти, четете след малко