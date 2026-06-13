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„Пловдив чете“ започна, Георги Господинов с Орфеев венец

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:50ч, събота, 13 юни, 2026
1 259 Преди по-малко от минута

Георги Господинов е носител на тазгодишния приз „Орфеев венец“, който традиционно се връчва в началото на фестивала „Пловдив чете“. Наградата за оформление на книга „Златна четка“ пък отиде при Ясен Григоров.

Призът за принос към българската литература бе връчен на Господинов на церемонията по откриване на фестивала на лятно кино „Орфей“ в петък вечер. Събитието водиха Мария Донева и Мирослава Кацарова.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:50ч, събота, 13 юни, 2026
1 259 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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