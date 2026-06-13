„Пловдив чете“ започна, Георги Господинов с Орфеев венец

Георги Господинов е носител на тазгодишния приз „Орфеев венец“, който традиционно се връчва в началото на фестивала „Пловдив чете“. Наградата за оформление на книга „Златна четка“ пък отиде при Ясен Григоров.
Призът за принос към българската литература бе връчен на Господинов на церемонията по откриване на фестивала на лятно кино „Орфей“ в петък вечер. Събитието водиха Мария Донева и Мирослава Кацарова.
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Plovdiv Reads 2026 opened by honoring one of Bulgaria’s most important literary figures today, and the Orpheus Wreath Prize awarded to Georgi Gospodinov was the highlight of the opening ceremony. Snow Rider 3D