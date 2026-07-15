Пловдив без план срещу екстремните жеги

Градът е сред най-горещите в България, но общината не е представила мерки за адаптация

Според учените от Националния институт по метеорология и хидрология горещите периоди в България стават все по-чести. На този фон градове като Пловдив ще трябва все по-активно да търсят решения за намаляване на риска за здравето на хората и за подобряване на градската среда

Пловдив от години е сред градовете с най-високи летни температури в България, а климатичните промени правят горещите вълни все по-продължителни и опасни. Въпреки това общината все още не е представила публично конкретна политика или план за адаптация към екстремните жеги.

Градът под тепетата традиционно попада сред най-горещите градове в страната заедно със Свиленград и Пазарджик. Освен високите температури, градът е изправен и пред ефекта на т.нар. градски топлинен остров – явление, при което асфалтът, бетонът и плътното застрояване задържат топлината и повишават температурите в градската среда.

Това става ясно от анализ на „Капитал“, който сравнява как българските общини се подготвят за все по-честите периоди на екстремни горещини. До редакционното приключване на проучването Община Пловдив не е изпратила отговор на въпросите, свързани с предприетите мерки и политики.

От време на време, благодарение на спонсори, Община Пловдив осигури безплатна минерална вода за гражданите в 40-градусовата жега – Четири пункта за вода заради жегата. Понякога администрацията изважда диспенсър на входа.

Снимка: архив, в-к 24 часа

Припомняме, че през лятото на 2024-а г. Под тепето ви показа Шокиращи кадри с термокамера: от 50 до 70° С в Пловдив, заснети от екипа на Грийнпийс България.

Още тогава учените от НИМХ на БАН апелираха: Време е да спрем да намаляваме зеленината в градската среда и да я заменяме със сгради, плочници и асфалт.

Темата е особено актуална на фона на интензивното строителство през последните години и намаляващите свободни зелени пространства в някои квартали.

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Урбанисти и климатолози отдавна посочват, че дърветата, парковете, водните площи и сенчестите обществени пространства са сред най-ефективните естествени средства за охлаждане на градската среда.

Докато Пловдив не е представил информация за подобни политики, други общини вече въвеждат конкретни мерки. В Пазарджик разширяват зелената система, реконструират паркове и подобряват поливните системи. Свиленград изгражда нов парк с площ 150 декара, засажда дървета и озеленява междублокови пространства. Русе инвестира във вертикално озеленяване, системи за водна пулверизация и нови зелени зони, а София разработва карти на температурния комфорт, анализира най-уязвимите групи и подготвя мрежа от т.нар. климатични убежища.

Според учените от Националния институт по метеорология и хидрология горещите периоди в България стават все по-чести след средата на 80-те години на миналия век, а последните лета са сред най-топлите в историята на наблюденията. Това означава, че градове като Пловдив ще трябва все по-активно да търсят решения за намаляване на риска за здравето на хората и за подобряване на градската среда.

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Засега обаче остава без отговор въпросът какви конкретни мерки подготвя Община Пловдив, за да направи града по-устойчив на екстремните горещини.