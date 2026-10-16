Оценителна комисия на ACES Europe е на посещение в Пловдив

Градът се състезава със … себе си, стана ясно в отговор на журналистически въпрос на „Под тепето“

Концепцията е под мотото „Активен Пловдив“ и поставя акцент не само върху професионалния спорт и големите спортни събития, но и върху възможностите за движение и активен начин на живот в кварталите

Пловдив засега няма конкурент за титлата „Европейска столица на спорта“ за 2028 г. Това стана ясно по време на пресконференция в Община Пловдив, на която присъстваха представители на международната оценителна комисия на ACES Europe, пристигнала в града за проверка на кандидатурата.

В отговор на въпрос на „Под тепето“ от думите на Джан Франческо Лупатели, Президент и основател на ACES Europe за останалите претенденти стана ясно, че Пловдив на практика се състезава със себе си. Оценката на кандидатурата обаче предстои, а окончателното решение за присъждането на титлата се очаква през ноември.

Международната комисия е на посещение в Пловдив от 15 до 18 октомври. В рамките на визитата ѝ предстои да се запознае на място със спортната инфраструктура, политиките за развитие на спорта и плановете на града за насърчаване на физическата активност.

В състава на оценителния екип са президентът и основател на ACES Джан Франческо Лупатели, генералният секретар Хуго Алонсо, президентът на ACES Великобритания Мишел Ворел Адамс, генералният секретар на ACES Турция Адем Север, президентът на Албанския олимпийски комитет Фидел Или, бившият министър на Монако Изабел Бонал, представителят на ACES Андора Анна Мажорал, президентът на ACES Франция Робер де Вит, заместник-кметът на Жешов Марта Невчас, както и представителите на ACES България Дамян Диков и Анатоли Илиев.

На срещата присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, заместник-кметът по култура и инвестиции Пламен Панов и Ласка Ненова, основател и генерален мениджър на сдружение BG „Бъди активен“.

Както „Под тепето“ писа, Пловдив официално стартира кандидатурата си за Европейска столица на спорта 2028 през февруари, а в края на юни внесе апликационната си книга.

Концепцията е под мотото „Активен Пловдив“ и поставя акцент не само върху професионалния спорт и големите спортни събития, но и върху възможностите за движение и активен начин на живот в кварталите. Кандидатурата включва не само спортни съоръжения (стадиони и зали), но и политики за насърчаване на активния начин на живот и масовия спорт (като инициативи на общината.

Предстоящата оценка на ACES Europe е важен етап от процедурата. Самото отсъствие на обявени конкуренти не означава автоматично присъждане на титлата – решението ще зависи от оценката на кандидатурата и критериите на организацията.

Очаквайте подробности.