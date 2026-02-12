АктуалноГласовеГрадътИзбор на редактораИзбориКварталиМненияМоите отговориНовиниОбщина Пловдив

Пловдив без буферни паркинги: Трафикът расте, системно решение липсва

Заложени са 13 милиона за буферни паркинги. Към 2026 г. градът няма нито един функциониращ Park&Ride на входовете си. Центърът се пълни, периферията чака решение. Къде да оставим колата?

Пловдив планира мрежа от 10 локации до 2025 г. – към 2026 г. системата още не функционира

Пловдив е заложил над 13 млн. лв. за изграждане на мрежа от буферни паркинги с краен срок 2025 г. Това е записано в стратегическите документи на общината. Годината вече е 2026-а, но градът продължава да няма нито един реално функциониращ паркинг тип „Park and Ride“ с интегрирана транспортна услуга.

Снимка: verti.de

История с общински паркинг, от който частна фирма прибира таксите за паркиране

Разминаването между планиране и изпълнение поставя въпроса: къде са буферните паркинги на Пловдив?

Какво пише в документите?

В Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ 2022–2032) и Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО 2021–2027) са заложени десетки мерки, включително изграждане на мрежа от буферни паркинги и внедряване на интелигентни системи за управление на трафика.

В различни програмни рамки се споменава бюджет от над 13 млн. лв., включително чрез финансиране по програма „Развитие на регионите“. Срокът 2025 г. е посочен като междинна цел за реализация на ключови етапи.

Банка иска да строи общинските многоетажни паркинги в Пловдив

В документите се говори и за 10 съществуващи или планирани буферни локации.

Какво означава „10 съществуващи“?

Тук започва разликата между стратегическа дефиниция и физическа реалност.

Под „10 съществуващи буферни паркинга“ в плановете често се визират:

  • големи паркинги в периферията на центъра (около Панаира, Централна гара, стадион „Пловдив“);
  • обекти, определени като потенциални транспортни възли;
  • паркинги с близост до спирки на градски транспорт.

Те обаче не представляват завършени Park&Ride терминали със:

  • интегриран билет;
  • преференциално или безплатно паркиране при използване на транспорт;
  • гарантирана честота на обслужване;
  • ясна информационна система.

С други думи – в документите има мрежа. На терен има обикновени паркинги.

Реалността през 2026 г.

Към момента Пловдив не разполага с нито един буферен паркинг, който да функционира по модела „паркирай и пътувай“, какъвто работи в София.

Няма система, която да позволява:

  • комбиниран билет паркинг + автобус;
  • финансов стимул за оставяне на автомобила извън центъра;
  • интегрирана дигитална информация.

В резултат автомобилният поток продължава да влиза директно в централната градска част.

Каква е реалната картина?

Вместо буферни паркинги, градът разполага със следните по-големи обекти:

Проблемът е, че тези обекти не са позиционирани стратегически на входовете на града и не са обвързани с транспортна схема, която да насърчава оставянето на автомобила.

Защо това е стратегически проблем?

Пловдив разчита основно на личния автомобил. В същото време:

  • уличната мрежа в центъра няма физически капацитет за разширяване;
  • Синя зона“ преразпределя автомобилите към съседни квартали;
  • липсва бърз, високочестотен градски транспорт, който да замести личния автомобил.

Буферните паркинги не са просто удобство. Те са инструмент за:

  • намаляване на задръстванията;
  • ограничаване на емисиите;
  • освобождаване на кварталните улици;
  • по-добро управление на градското пространство.

В Пловдив подобна инфраструктура би имала логични точки на позициониране:

  • Асеновградско шосе
  • Карловско шосе
  • Пазарджишко шосе
  • Коматевско шосе
  • зоната около АМ „Тракия“

Докато управата на града не предложи системно решение, пловдивчани ще продължат да правят индивидуален избор – да влязат с колата си в центъра, защото друга работеща алтернатива практически няма.

Политическа воля или процедурно забавяне?

Данните в стратегическите документи са коректни като намерение. Проблемът е в реализацията.

Забавянията по инфраструктурни проекти, включително новия Генерален план за организация на движението, на практика отлагат трансформирането на тези 13 млн. лв. в работеща система.

Защо многоетажен паркинг на ул. „4-ти януари“ е необходимост

Междувременно темата отново влиза в Общинския съвет. Групата на „Независими за Пловдив“ предлага кметът да изготви анализ на терени и да представи доклад в тримесечен срок.

Въпросът обаче вече не е дали Пловдив има нужда от буферни паркинги.
Това е записано в стратегиите.

Въпросът е защо при заложени милиони и краен срок 2025 г., към 2026 г. градът продължава да няма нито един реално работещ Park&Ride.

3 коментари

  1. Метрото е много скъпо удоволствие и има смисъл при големи разстояния. А Пловдив можеше да има поне нормални булеварди, че и без това комуникацията е затруднена от тепетата и дългата пешеходна зоба от Централния площад до Марица. За съжаление последните булеварди с нормална ширина са от времето на социализма, когато нямаше коли.

    Отговор

  2. Единствените паркинги са на голените чуждестранни търговски вериги. Не чакайте от общинарите такива неща. Най-много да стеснят някои улици, като Отец Паисий, хр. Г. Данов или да измислят безсмислени пешеходни улици без пешеходци, като Иван Вазов.

    Отговор

  3. За какво трябвя да има буферни паркинги? В цял свят те се правят когато има стабилно установена мрежа от обществен транспорт.Такъв за съжаление в нашия град няма и никой не иска да започне да изгражда. Това би трябвало да е приеоритет на общината и в кратки срокове да се организира общинска фирма за градски транспорт, която да възстанови на първо време тролейбусния транспорт като напълно екологичен и не замърсяващ околната среда. Такъв транспорт има във всички големи градове по света и дори в някои не толкова големи градове в България! Ясно е, че метро в Пловдив е не реално поради античните ценности навсякъде в града, но една система от 3-4 градски наземни железници би подобрил значително движението в града.

    Отговор

