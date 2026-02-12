Пловдив без буферни паркинги: Трафикът расте, системно решение липсва
Заложени са 13 милиона за буферни паркинги. Към 2026 г. градът няма нито един функциониращ Park&Ride на входовете си. Центърът се пълни, периферията чака решение. Къде да оставим колата?
Пловдив планира мрежа от 10 локации до 2025 г. – към 2026 г. системата още не функционира
Пловдив е заложил над 13 млн. лв. за изграждане на мрежа от буферни паркинги с краен срок 2025 г. Това е записано в стратегическите документи на общината. Годината вече е 2026-а, но градът продължава да няма нито един реално функциониращ паркинг тип „Park and Ride“ с интегрирана транспортна услуга.
История с общински паркинг, от който частна фирма прибира таксите за паркиране
Разминаването между планиране и изпълнение поставя въпроса: къде са буферните паркинги на Пловдив?
Какво пише в документите?
В Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ 2022–2032) и Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО 2021–2027) са заложени десетки мерки, включително изграждане на мрежа от буферни паркинги и внедряване на интелигентни системи за управление на трафика.
В различни програмни рамки се споменава бюджет от над 13 млн. лв., включително чрез финансиране по програма „Развитие на регионите“. Срокът 2025 г. е посочен като междинна цел за реализация на ключови етапи.
Банка иска да строи общинските многоетажни паркинги в Пловдив
В документите се говори и за 10 съществуващи или планирани буферни локации.
Какво означава „10 съществуващи“?
Тук започва разликата между стратегическа дефиниция и физическа реалност.
Под „10 съществуващи буферни паркинга“ в плановете често се визират:
- големи паркинги в периферията на центъра (около Панаира, Централна гара, стадион „Пловдив“);
- обекти, определени като потенциални транспортни възли;
- паркинги с близост до спирки на градски транспорт.
Те обаче не представляват завършени Park&Ride терминали със:
- интегриран билет;
- преференциално или безплатно паркиране при използване на транспорт;
- гарантирана честота на обслужване;
- ясна информационна система.
С други думи – в документите има мрежа. На терен има обикновени паркинги.
Реалността през 2026 г.
Към момента Пловдив не разполага с нито един буферен паркинг, който да функционира по модела „паркирай и пътувай“, какъвто работи в София.
Няма система, която да позволява:
- комбиниран билет паркинг + автобус;
- финансов стимул за оставяне на автомобила извън центъра;
- интегрирана дигитална информация.
В резултат автомобилният поток продължава да влиза директно в централната градска част.
Каква е реалната картина?
Вместо буферни паркинги, градът разполага със следните по-големи обекти:
- Паркинг „Тримонциум“ – най-големият платен паркинг в центъра – Хиляди левове оборот на общински паркинг в сезона на баловете
- Миниатюрен общински паркинг на ул. „Иван Вазов“;
- на ул.“Орфей“, зад комплекс „Корона“ в район „Западен“ със 120 места, който в деня на откриването си преди 6 години имаше 40 абонамента
- Паркинг на ул. „Опълченска“;
- Временен общински паркинг на ул. „Цар Иван Асен II“;
- Plovdiv Plaza Mall;
- Паркинги на големи търговски вериги в „Тракия“ и „Гагарин“.
Проблемът е, че тези обекти не са позиционирани стратегически на входовете на града и не са обвързани с транспортна схема, която да насърчава оставянето на автомобила.
Защо това е стратегически проблем?
Пловдив разчита основно на личния автомобил. В същото време:
- уличната мрежа в центъра няма физически капацитет за разширяване;
- „Синя зона“ преразпределя автомобилите към съседни квартали;
- липсва бърз, високочестотен градски транспорт, който да замести личния автомобил.
Буферните паркинги не са просто удобство. Те са инструмент за:
- намаляване на задръстванията;
- ограничаване на емисиите;
- освобождаване на кварталните улици;
- по-добро управление на градското пространство.
В Пловдив подобна инфраструктура би имала логични точки на позициониране:
- Асеновградско шосе
- Карловско шосе
- Пазарджишко шосе
- Коматевско шосе
- зоната около АМ „Тракия“
Докато управата на града не предложи системно решение, пловдивчани ще продължат да правят индивидуален избор – да влязат с колата си в центъра, защото друга работеща алтернатива практически няма.
Политическа воля или процедурно забавяне?
Данните в стратегическите документи са коректни като намерение. Проблемът е в реализацията.
Забавянията по инфраструктурни проекти, включително новия Генерален план за организация на движението, на практика отлагат трансформирането на тези 13 млн. лв. в работеща система.
Защо многоетажен паркинг на ул. „4-ти януари“ е необходимост
Междувременно темата отново влиза в Общинския съвет. Групата на „Независими за Пловдив“ предлага кметът да изготви анализ на терени и да представи доклад в тримесечен срок.
Въпросът обаче вече не е дали Пловдив има нужда от буферни паркинги.
Това е записано в стратегиите.
Въпросът е защо при заложени милиони и краен срок 2025 г., към 2026 г. градът продължава да няма нито един реално работещ Park&Ride.
Метрото е много скъпо удоволствие и има смисъл при големи разстояния. А Пловдив можеше да има поне нормални булеварди, че и без това комуникацията е затруднена от тепетата и дългата пешеходна зоба от Централния площад до Марица. За съжаление последните булеварди с нормална ширина са от времето на социализма, когато нямаше коли.
Единствените паркинги са на голените чуждестранни търговски вериги. Не чакайте от общинарите такива неща. Най-много да стеснят някои улици, като Отец Паисий, хр. Г. Данов или да измислят безсмислени пешеходни улици без пешеходци, като Иван Вазов.
За какво трябвя да има буферни паркинги? В цял свят те се правят когато има стабилно установена мрежа от обществен транспорт.Такъв за съжаление в нашия град няма и никой не иска да започне да изгражда. Това би трябвало да е приеоритет на общината и в кратки срокове да се организира общинска фирма за градски транспорт, която да възстанови на първо време тролейбусния транспорт като напълно екологичен и не замърсяващ околната среда. Такъв транспорт има във всички големи градове по света и дори в някои не толкова големи градове в България! Ясно е, че метро в Пловдив е не реално поради античните ценности навсякъде в града, но една система от 3-4 градски наземни железници би подобрил значително движението в града.