Заложени са 13 милиона за буферни паркинги. Към 2026 г. градът няма нито един функциониращ Park&Ride на входовете си. Центърът се пълни, периферията чака решение. Къде да оставим колата?

Пловдив планира мрежа от 10 локации до 2025 г. – към 2026 г. системата още не функционира

Пловдив е заложил над 13 млн. лв. за изграждане на мрежа от буферни паркинги с краен срок 2025 г. Това е записано в стратегическите документи на общината. Годината вече е 2026-а, но градът продължава да няма нито един реално функциониращ паркинг тип „Park and Ride“ с интегрирана транспортна услуга.

Снимка: verti.de

История с общински паркинг, от който частна фирма прибира таксите за паркиране

Разминаването между планиране и изпълнение поставя въпроса: къде са буферните паркинги на Пловдив?

Какво пише в документите?

В Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ 2022–2032) и Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО 2021–2027) са заложени десетки мерки, включително изграждане на мрежа от буферни паркинги и внедряване на интелигентни системи за управление на трафика.

В различни програмни рамки се споменава бюджет от над 13 млн. лв., включително чрез финансиране по програма „Развитие на регионите“. Срокът 2025 г. е посочен като междинна цел за реализация на ключови етапи.

Банка иска да строи общинските многоетажни паркинги в Пловдив

В документите се говори и за 10 съществуващи или планирани буферни локации.

Какво означава „10 съществуващи“?

Тук започва разликата между стратегическа дефиниция и физическа реалност.

Под „10 съществуващи буферни паркинга“ в плановете често се визират:

големи паркинги в периферията на центъра (около Панаира, Централна гара, стадион „Пловдив“);

обекти, определени като потенциални транспортни възли;

паркинги с близост до спирки на градски транспорт.

Те обаче не представляват завършени Park&Ride терминали със:

интегриран билет;

преференциално или безплатно паркиране при използване на транспорт;

гарантирана честота на обслужване;

ясна информационна система.

С други думи – в документите има мрежа. На терен има обикновени паркинги.

Реалността през 2026 г.

Към момента Пловдив не разполага с нито един буферен паркинг, който да функционира по модела „паркирай и пътувай“, какъвто работи в София.

Няма система, която да позволява:

комбиниран билет паркинг + автобус;

финансов стимул за оставяне на автомобила извън центъра;

интегрирана дигитална информация.

В резултат автомобилният поток продължава да влиза директно в централната градска част.

Каква е реалната картина?

Вместо буферни паркинги, градът разполага със следните по-големи обекти:

Паркинг „Тримонциум“ – най-големият платен паркинг в центъра – Хиляди левове оборот на общински паркинг в сезона на баловете

Миниатюрен общински паркинг на ул. „Иван Вазов“;

на ул.“Орфей“, зад комплекс „Корона“ в район „Западен“ със 120 места, който в деня на откриването си преди 6 години имаше 40 абонамента

Паркинг на ул. „Опълченска“;

Временен общински паркинг на ул. „Цар Иван Асен II“;

Plovdiv Plaza Mall;

Паркинги на големи търговски вериги в „Тракия“ и „Гагарин“.

Проблемът е, че тези обекти не са позиционирани стратегически на входовете на града и не са обвързани с транспортна схема, която да насърчава оставянето на автомобила.

Защо това е стратегически проблем?

Пловдив разчита основно на личния автомобил. В същото време:

уличната мрежа в центъра няма физически капацитет за разширяване;

„Синя зона“ преразпределя автомобилите към съседни квартали;

липсва бърз, високочестотен градски транспорт, който да замести личния автомобил.

Буферните паркинги не са просто удобство. Те са инструмент за:

намаляване на задръстванията;

ограничаване на емисиите;

освобождаване на кварталните улици;

по-добро управление на градското пространство.

В Пловдив подобна инфраструктура би имала логични точки на позициониране:

Асеновградско шосе

Карловско шосе

Пазарджишко шосе

Коматевско шосе

зоната около АМ „Тракия“

Докато управата на града не предложи системно решение, пловдивчани ще продължат да правят индивидуален избор – да влязат с колата си в центъра, защото друга работеща алтернатива практически няма.

Политическа воля или процедурно забавяне?

Данните в стратегическите документи са коректни като намерение. Проблемът е в реализацията.

Забавянията по инфраструктурни проекти, включително новия Генерален план за организация на движението, на практика отлагат трансформирането на тези 13 млн. лв. в работеща система.

Защо многоетажен паркинг на ул. „4-ти януари“ е необходимост

Междувременно темата отново влиза в Общинския съвет. Групата на „Независими за Пловдив“ предлага кметът да изготви анализ на терени и да представи доклад в тримесечен срок.

Въпросът обаче вече не е дали Пловдив има нужда от буферни паркинги.

Това е записано в стратегиите.

Въпросът е защо при заложени милиони и краен срок 2025 г., към 2026 г. градът продължава да няма нито един реално работещ Park&Ride.