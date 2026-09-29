125 000 евро, без ДДС, ще струва на пловдивския данъкоплатец коледната украса в градската среда тази година. На тази стойност общината обяви обществена поръчка за доставка на декоративни елементи за празнично осветление, предназначени за монтаж по централни улици и площади на Пловдив през коледно-новогодишния период.

„В предмета на поръчката е включено доставянето на нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места. Изпълнителят е задължен да осигури гаранционна поддръжка през целия гаранционен срок на артикулите, включително отстраняване на възникнали дефекти или повреди, свързани с осветителни елементи или други компоненти на украсата„, се казва в техническата спецификация в процедурата, която бе обявена днес и остава отворена до 26 октомври.

От поръчката става ясно, че администрацията иска да достави едва два вида артикула- 188 броя 2D светещи надстълбови декоративени елементи във формата на дърво със ствол и клони, с височина от 3 метра, както и една декоративна фигура „Дядо Коледа с чувал с подаръци“. Общината настоява фигурата на Добрия старец да е с висока детайлност на лицето, тялото и облеклото, придаваща обемност и реалистичен вид и да е висока 1,23 метра.

„Всеки участник следва задължително да представи проект с фотореалистична визуализация, показваща изделието в градска среда, с цел преценка на съответствието с описаните естетически и функционални характеристики“, е едно от изискванията към кандидатите да доставят коледната украса.

Бърза проверка на Под тепето установи, че средната цена са качествени 2D светещи надстълбови декоративени елементи с приблизителна височина от 3-3,5 метра е 300-400 евро.

Това поставя въпроса каква част от общата стойност на поръчката ще бъде за самите изделия и каква – за останалите разходи по доставката и изпълнението. Посочените 125 000 евро са прогнозната стойност на обществената поръчка, а не окончателно платена сума.

За сравнение през м. г. хазната задели 300 000 лева с ДДС за новата украса, а в предходния празничен сезон бяха похарчени малко над половината.

Коледната украса – от новите атракции до сметката за тях

Коледната украса на Пловдив от години е тема, която „Под тепето“ проследява не само през празничните светлини и новите атракции, но и през разходите за тях, начина на организиране и състоянието на градската среда след края на сезона.

През сезон 2025/2026 г. празничният облик на града беше допълнен от мащабни атракции, коледни базари и Леден парк на площад „Централен“. В репортажа

„Най-пищната коледна украса в Пловдив“ показахме празничните светлини в Цар-Симеоновата градина и дървените къщички около Централна поща, а в „Концерти, базари и леден парк в Пловдив за Коледа“ проследихме събитията, с които градът посрещна празниците.

Празничният сезон обаче остави след себе си и друг проблем. След демонтирането на коледните арки по Главната бяха установени щети и дупки по настилката. Темата беше поставена в публикацията „Украса за месец – грозно завинаги“, която насочи вниманието към състоянието на публичното пространство след приключването на празничните инициативи.

В празничния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето говорихме за: Коледния дух, коледната украса в града, нередностите с Коледния базар до Централна поща и отговорите, които пловдивчани очакват, а управата на общината – дължина. Вижте го.

Тук е мястото д анапомним, че по същото време медията ни проведе и разследване за големия нов коледен базар до Централна поща, което установи, че организаторите му не заплащат такси за използването на общински терен. Поредицата от публикации проследи аргументите на Общината, противоречията в официалните ѝ отговори и сигнала до прокуратурата. През май 2026 г. медията съобщи за постъпили 42 500 лева в общинската хазна от „Коледа в Пловдив“. Разследването започна с материала „Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща“, а развръзката беше отразена в „Обрат: Общината е прибрала 42 000 лв. от „Коледа в Пловдив“.

През сезон 2024/2025 г. въпросът за цената на новите декоративни елементи предизвика бурни дискусии в Общинския съвет. В публикацията си „Колко струва новата Коледна украса на Пловдив?“ медията проследи позициите на общински съветници за целесъобразността на разходите за празничните инсталации. Вижте подробности във видеото.

Още през сезон 2022/2023 г. „Под тепето“ постави въпроса за липсата на достатъчно нова градска украса и за ролята на частните и районните инициативи в празничната атмосфера. В материала „Коледата в Пловдив НЕвъзможна?“ беше проследено как градът посреща празниците в условията на по-ограничена общинска украса.

Така през годините коледната украса в Пловдив се превърна от сезонна декорация в поредица от все по-мащабни инсталации и събития, които променят облика на центъра. С новата поръчка за 125 000 евро Общината отново залага на допълване на празничната визия с нови елементи. Предстои да стане ясно кой ще изпълни поръчката, каква ще бъде окончателната цена и къде точно ще бъдат монтирани новите светещи дървета.