Пиян и неправоспособен моторист помете три коли при гонка с полицията в Пловдив

45-годишният мъж е заловен след преследване по булевардите „Освобождение“ и „Санкт Петербург“, за последната година е хващан четири пъти без книжка

45-годишен неправоспособен моторист предизвика гонка с полицията в Пловдив, след като отказа да спре за проверка и се опита да избяга от униформените. При преследването той блъснал три автомобила, изчакващи на червен светофар. Мъжът е бил под въздействието на алкохол, съобщиха от полицията.

Случаят се разиграл вчера около 18 часа. Автопатрул на Пето районно управление забелязал мотоциклет по бул. „Освобождение“ с поставени лепенки върху регистрационната табела. Водачът не се подчинил на разпореждането да спре, въпреки подадените звуков и светлинен сигнал, и ускорил към бул. „Санкт Петербург“.

В преследването се включили екипи на Четвърто районно управление и сектор „Специализирани полицейски сили“. Мотористът бил настигнат в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов“. Преди да бъде задържан, той ударил три автомобила, спрели на червен сигнал.

При проверката се оказало, че 45-годишният мъж изобщо не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Нещо повече – през последната година е бил залавян четири пъти да шофира без книжка.

Дрегерът отчел над 1,3 промила алкохол. Мъжът отказал тест за наркотици, но дал кръвна проба за химически анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. На задържания са съставени и административни материали за общо 11 нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени по време на преследването. Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка.

Снимка: архив/ Под тепето