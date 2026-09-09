Организаторите на PhillGood Festival нажежиха страстите с енигматичен анонс в социалните мрежи за изданието на фестивала следващото лято. На профила на събитието днес се появи неясно изображение с „тийз“ закачка от страна на Fest Team. Промоутърската компания вдигна адреналина на хилядите фенове на фестивала и ги остави те сами да се опитат да познаят първото от звездните имена, които ще бъдат част от програмата за юли догодина.

Намигването към публиката „This will make you PHIL GOOD“ съпровождаше загадъчната визия с информацията, че много скоро ще бъдат обявени и изпълнителите. Това се очаква да се случи в следващите дни. Меломаните обаче това и чакаха, за да завалят предположенията чия е снимката.

Едни изразиха надежда, че ще видят и чуят на живо на Гребна база Oasis- очаква се до часове братя Галахър да обявят датите и локациите си за турнето им догодина. Евентуалното им идване в Пловдив обаче едва ли звучи реалистично, на фона на истерията, която има към събралата се отново легендарна бритпоп банда и гигантските стадиони, които се оказват тесни за концертите им из Европа. Гребната база със сигурност ще е тясна за подобно гигантско шоу.

В коментари се появиха предположения, че анонсът може да насочва към Bonobo, Fontaines D.C.,Nine Inch Niles и др. Най-правдоподобни обаче изглеждат твърденията на не един, а на няколко потребители на социалните мрежи, че на изображението е Роби Уилямс.

Ще узнаем официално каква е истината съвсем скоро.