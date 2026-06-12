Петко Ангелов: Реалната цена на билета за рейса е 1 евро

„1 евро е реалната цена на пътническия билет за градския транспорт“, каза днес превозвачът Петко Ангелов, който до броени дни ще подпише договора с общината за обслужване на всички линии в града в следващите 10 години. Цената за билет за рейса не е променяна в последните близо 15 години, а от думите на бизнесмена става ясно, че тя се поддържа изкуствено на стойност от 50 цента.

„Когато има услуга на качеството за 1 евро, тогава ще коментираме темата“, подчерта днес кметът Костадин Димитров на пресконференция по темата „Градски транспорт“, в навечерието на парафирането на контракта с Петко Ангелов.

Самият превозвач заяви, че не изглежда щастлив от сключването на новия договор, тъй като той може да бъде прекратен във всеки един миг от градската управа, а внася един милион евро банкова гаранция, която може да загуби. Силно се съмнява, че дори изпълнението по контракта да върви по мед и масло, след десет години ще може да отчете печалба, равна на стойността на банковата гаранция.

Ангелов не е щастлив и по ред други причини. Основаната е, че изискванията и санкциите, разписани в договора, са много по-сериозни от досегашните.

„Изисква се много от превозвача, но не му се дава. И гражданите изискват, но плащат най-ниската цена за билет, която не е актуализирана от 15 години“, коментира Петко Ангелов.

Друга причина, за да не изглежда щастлив, е липсата на квалифицирани шофьори. Налага се превозвачът да „внася“ водачи от Индия и Азербайджан. Осигурява им същите като на българските шофьори заплати, но се ангажира още с подслон и прехрана на чуждите работници, като за целта е осигурил общежитие.

„Имаме недостиг на между 50 и 100 шофьора, като сме дали заявка за 150 души от трети страни. Към този момент за 1 години на работа в системата са влезли първите петима чужди граждани“, отбеляза Ангелов. Той посочи, че зад воланите в автобусите по линиите са общо 500 шофьора.

Посочи, че превозвачът е задължен по общо 20 точки от договора, но не може да се защити и е разкрил гард за постоянни удари, тъй като най-често грешките са допуснати по линия на човешкия фактор.

Изброи и още някои от проблемите- затруднения с намиране на резервни части и фреон за климатиците, несигурност на инвестициите заради възможността след време общината да си вземе и обслужва 30 процента от линиите, системният пасажерски вандализъм.

„Към момента 60% от рейсовете за екологично чисти. Пускаме общо 35 допълнителни автобуса по линиите, 25 от които втора употреба. Очакваме 8 чисто нови електрически автобуса от завод в Китай след 6 седмици“, отбеляза Петко Ангелов. Той посочи, че в рамките на следващите седмици ще бъде решен проблем, който дразни много хора- от всички рейсове втора употреба ще бъдат премахнати надписите на чужд език.

Кметът Костадин Димитров заяви, че договорът с превозвача ще бъде подписан до няколко дни с ясно разписани санкции за неизпълнение на изискванията. Той се похвали с това, което е било подобрено в мандата му досега- автобусите са повече и на по-чести интервали, 200 от тях са оборудвани с валидатори, 7 линии се обслужват до 23 часа, увеличени за рейсовете през уикендите.

Кметът изтъкна още, че хората вече знаят кога идва автобусът им на дадената спирка благодарение на това, че вече има няколко приложения за градския транспорт, а таблата по спирките показват с точност графиците. От 330 налични по спирките табла 300 са заработили по начина, по който гражданите очакват. Информацията за тях продължава да се синхронизира, тъй като в момента няма източник на данни заради неналични gps устройства в рейсовете за тази цел.

На днешната пресконференция бе поканен и студентът Яни Стойчев, който през април демонстрира на градската управа как може да бъде преведено във функционалност неработещо информационно табло на спирка от градския транспорт.

„Запознах се със системата, която се оказа доста по-сложна и която не може да се оправи за два дни. Нужно е много време за това и съм свидетел, че общината прави нещо по въпроса“, коментира Яни Стойчев.