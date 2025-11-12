Петимата големи и тяхната следа в града

Каква е трайната диря в градската среда на Пловдив, която петимата големи пловдивски художници Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025), Христо Стефанов (1931 – 2013) оставят за поколенията? На този въпрос отговор ще получат всички, които посетят мащабната изложба „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“, организирана от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и Община Пловдив.
Тя се открива в четвъртък, в 18:00ч. в галерия „Капана“ на Малката главна. Куратор е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт“. Изложбата се организира в чест на 90-годишнините от рождението на Георги Божилов – Слона и на Димитър Киров и в памет на Енчо Пиронков.
Познати като „пловдивската петорка“ и като „великолепните“ Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Енчо Пиронков са най-ярките герои от периода на 60-те и 70-те години и процесите на „размразяване“ на художествената сцена в България, които протичат тогава. Близките приятелски отношения помежду им, плодотворното съревнование, благоприятните за периода условия за изява, относително свободното пространство в любимия Пловдив създават около тези художници красива митология. Изложбата представя обичаните пловдивски автори в по-малко позната светлина, като монументалисти.
За първи път пред публика се показва в оригинал част колекцията с проекти за монументални
произведения, която се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Заслуга на „петорката“ е до голяма степен Пловдив да бъде признат като център на монументалните
изкуства. Произведенията им малко или много са отражение на тематичността, тенденциите и общата политика на времето си.
Същевременно те са израз на искрено желание на тези артисти да оставят трайна следа в града, както той се е запечатал в изкуството им. Техният размах, вкус и творческо виждане определят
и до днес градската среда на Пловдив. Следата на петимата е тежка и масивна като слонска стъпка и красива като крило на гълъб, важна за Пловдив, колкото са важни възрожденските резби и икони и античните стъпала и колони, но крехка и нетрайна.
Разказът в експозицията включва и произведения на учителите на известните пловдивски монументалисти – живописецът Михаил Лютов и скулпторът Иван Топалов, както и на техния професор в художествената академия Георги Богданов. В Пловдив за изложбата
гостува и оригинална рисунка на Ренато Гутузо – един от важните модели в тяхното изкуство.
Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София,
Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище,
„Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на „Димитър Киров“, колекция „Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции. Екипът на изложбата изказва своите благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви.
Изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ се осъществява от НБ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив с фокус „Представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив“. Изложбата може да бъде разгледана до 11 януари 2026 г.
3 коментари
Йони до последно се пъчеше, че те са Априлското Поколение (на БКП) което изблъска дотогавашните академични пловдивски майстори да учителстват. за да свързват двата края…
ЦЯЛАТА ТАЯ ЛЕГЕНДОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ В ГОРКИЯ ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛОВДИВ САМО ПАКОСТ НА
ДРЕВНИЯ ПЪК ДАЖЕ И „ВЕЧЕН“ – – – НАПУК НА ROMA, CITTA ETERNA = РИМ, ВЕЧНИЯ ГРАД КОЙТО ГО ЗНАЕ ЦЯЛ СВЯТ
ФИШЕЦИ, МИТОЛОГИЯ И ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ…
Голямата диря, която оставят са неизличимите но удобно подминавани случаи на плагиатство от големи световни артисти. Явно за награда някои от тези петимата имаха къщи музеи приживе! Не очаквайте, обаче кураторката да ви разкаже повече за това. Тя просто удобно яхна предложеното от общината финансиране за изложбата 🙂
Без Бояджана? Без Ана? Без Чавдар? ЛЮТОВ ли? че ХриСтеф може да е роден в Града, но се вкопчи в СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО И ДИРЕКТОРСКА ЗАПЛАТА при първа възножност… Картината е много по-обхватна от ограниченото Мероприятие!
Тя цялата таа работа е ИЗКУСТВЕНОСТ, а не Изкуство, една измислена ДОГМА, която се опитват някои търгаши да натрапят на Общественото Мнение.
ЗАКЪРПЕНА С БЕЛИ КОНЦИ ДАЛАВЕРА!