Петимата големи и тяхната следа в града

Каква е трайната диря в градската среда на Пловдив, която петимата големи пловдивски художници Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025), Христо Стефанов (1931 – 2013) оставят за поколенията? На този въпрос отговор ще получат всички, които посетят мащабната изложба „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“, организирана от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и Община Пловдив.

Тя се открива в четвъртък, в 18:00ч. в галерия „Капана“ на Малката главна. Куратор е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт“. Изложбата се организира в чест на 90-годишнините от рождението на Георги Божилов – Слона и на Димитър Киров и в памет на Енчо Пиронков.

Познати като „пловдивската петорка“ и като „великолепните“ Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Енчо Пиронков са най-ярките герои от периода на 60-те и 70-те години и процесите на „размразяване“ на художествената сцена в България, които протичат тогава. Близките приятелски отношения помежду им, плодотворното съревнование, благоприятните за периода условия за изява, относително свободното пространство в любимия Пловдив създават около тези художници красива митология. Изложбата представя обичаните пловдивски автори в по-малко позната светлина, като монументалисти.

За първи път пред публика се показва в оригинал част колекцията с проекти за монументални

произведения, която се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Заслуга на „петорката“ е до голяма степен Пловдив да бъде признат като център на монументалните

изкуства. Произведенията им малко или много са отражение на тематичността, тенденциите и общата политика на времето си.

Същевременно те са израз на искрено желание на тези артисти да оставят трайна следа в града, както той се е запечатал в изкуството им. Техният размах, вкус и творческо виждане определят

и до днес градската среда на Пловдив. Следата на петимата е тежка и масивна като слонска стъпка и красива като крило на гълъб, важна за Пловдив, колкото са важни възрожденските резби и икони и античните стъпала и колони, но крехка и нетрайна.

Разказът в експозицията включва и произведения на учителите на известните пловдивски монументалисти – живописецът Михаил Лютов и скулпторът Иван Топалов, както и на техния професор в художествената академия Георги Богданов. В Пловдив за изложбата

гостува и оригинална рисунка на Ренато Гутузо – един от важните модели в тяхното изкуство.

Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София,

Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище,

„Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на „Димитър Киров“, колекция „Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции. Екипът на изложбата изказва своите благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви.

Изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ се осъществява от НБ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив с фокус „Представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив“. Изложбата може да бъде разгледана до 11 януари 2026 г.