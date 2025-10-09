Персоналът на УМБАЛ „Пловдив“: Искаме си директора

Лекари, медицински сестри и служители от всички звена на УМБАЛ „Пловдив“ излязоха на протест тази сутрин в защита на досегашния директор на лечебното заведение – д-р Динчо Генев. Те се обявиха срещу резултатите от проведения от здравното министерство конкурс за нов ръководител на бившата Окръжна болница и изразиха категоричното си несъгласие, че управлението ѝ има нужда от промяна и ново началство.

Конкурсът бе спечелен от ортопеда д-р Йовко Червенков, който е напълно непознат за медицинския екип на болницата.

„Как е възможно да бъде избран човек, който не е стъпвал в болницата ни? Тук сме се събрали немалко хора, но имайте предвид, че целият персонал е несъгласен с решението на министерството и иска да работи с директора, който вдигна болницата на крака – д-р Динчо Генев“, заяви д-р Иван Горанов.

„Няма да оставим болните и ще продължим да ги лекуваме, но искаме добри условия – такива, каквито ни осигури д-р Ганев. Работя тук от 30 години и за първи път от толкова време сме добре. Д-р Генев стопи дълговете на болницата, погрижи се за възнагражденията, подобри условията и модернизира почти всички звена за тези 4 години. Резонно е да попитаме защо се сменя човек, който ръководи добре“, подчерта д-р Горанов, който не скри, че събралите се днес пред входа на лечебното заведение „си ритат трудовите книжки“, но са застанали с лицата си, за да покажат позиция.

