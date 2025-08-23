Персонала от кухнята на ресторант Паваж в Капана спаси къща на улица Загреб в квартала. Старата инсталация на сградата, в която има стаи за настаняване, пламнала рано сутринта, а служители на известното заведение реагирали светкавично и адекватно. Видели дим на втория етаж в постройката и с вода от склада на ресторанта, който се намира в отсрещната къща, първо се заели с огнището на пожара, а после се насочили усилия и към тръгналите по дървените стълби към третия етаж пламъци.

Минути след първоначалната им реакция на място по сигнал дошли огнеборци, които овладели огъня. Благодарение на съвместите усилия бе избегнато сериозно разпространение на пожара в квартала.

Няколко дни по-рано бармани от Котка и Мишка пък спряха с пожарогасители с опасни пламъци, тръгнали от контейнерите за смет на улица „Алцеко“ и застрашаващи трафопоста в близост до казаните, както и съседните стради.