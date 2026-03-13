Павел Начев: Снощният протест беше едно общо колективно усилие на пловдивчани

Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви рано сутринта пред медии, че недоволството на няколко хиляди пловдивчани от снощния протест с искане за нормален градски транспорт се политизира от определени партии. Градоначалникът явно е видял лица от някои политически формации на кадри от мащабното градско събитие от преди няколко часа. Или пък прави подобни заключения на база подкрепата към исканията на протеста, която някои представени в местния парламент партии заявиха.

„Съвсем съзнателно и целенасочено не сме търсили и не ни е оказвано съдействие в нито един аспект от организацията на този протест от нито една партия“, задочно отговаря на кмета един от двигателите в организацията на събитието вчера Павел Начев от гражданското сдружение „Пловдив- град за хората“. Той излезе с публикация в профила си във Фейсбук, за да благодари на всички пловдивчани, дошли на площада вчера и да подчертае, че енергията по време на протеста е била напълно естествена и без партийна краска. Освен това Начев начерта следващите стъпки на гражданското сдружение, които ще бъдат извършени с надеждата в града най-накрая да има качествена транспортна услуга за хората.

„ Благодаря на всеки пловдивчанин, който вчера си направи труда да дойде пред Общината и да присъства на протеста, който Пловдив – град за хората организирахме. ​Това всъщност бе първият и единствен (до момента) път, в който в града ни се провежда протест за градския транспорт. Може да се окаже, че не е и последен. Зависи от администрацията и общинския съвет, но предвид частните интереси, които стоят зад текущото състояние на монополна зависимост – твърде вероятно е да се наложи. ​Ние от „Пловдив – град за хората“ подготвяхме този протест от немалко време. Много хора от нашето гражданско сдружение вложихме много идеи, труд и усилия. След като обявихме публично протеста, с нас се свързаха и други граждани и организации, които помогнаха с организацията и разпространението на информацията. Без доброволци професионалисти също щяхме да сме без осигурено озвучаване, кабели, ток… ​Изобщо – този протест беше едно общо колективно усилие на пловдивчани. На гражданите“, подчерта Павел Начев в публикацията си в социалната мрежа.

„ ​Съвсем съзнателно и целенасочено не сме търсили и не ни е оказвано съдействие в нито един аспект от организацията на този протест от нито една партия. Не защото партиите по презумпция са лоши, естествено. Винаги сме подчертавали, че активните граждани, освен да изразяват публично позицията си, да участват в протести, подписки, инициативи и граждански организации, трябва – и то най-вече – да вземат участие в определянето на траекторията на развитие на страната и на града ни. А това се определя най-вече от изборите. Затова и като организация, а и аз в лично качество, винаги съм призовавал за активно гласуване.

​Но да – този протест съвсем нарочно беше отстранен от всякакви колаборации с партии, за да остане изцяло надпартиен, с широки граждански искания, подплатени с конкретни експертни решения.

​Множество партии с присъствие в местния парламент изразиха подкрепа за протеста (ПП-ДБ, „Браво Пловдив“, БСП, „Възраждане“), но тепърва предстои да видим как и те, и колегите им ще гласуват за конкретните предложения, които ще внесем с гражданската подписка за Местна Гражданска Инициатива (МГИ), която започнахме вчера. ​Дотогава е важно да продължаваме да се информираме и да следим казуса с градския транспорт“, допълни Начев.

​„За по-лесна ориентация мога да ви предложа следния компас: който и каквото да ви приказва, ако не говори за това как още тази година общината трябва да стартира линии с нови автобуси Евро 6 (не тези от европрограмата, а допълнителни) и как в следващите няколко години трябва постепенно да увеличава този капацитет и с предизвестие да вземе линиите от частния превозвач, значи просто разтяга локуми и защитава частния интерес“, казва на финал Начев.