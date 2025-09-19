Единственият у нас воден часовник ще отмерва времето в Пловдив от върха на Сахат тепе след броени дни. Уникалното устройство ще бъде поставено на площадка в най-високата част на Дановия хълм, от която ще се вижда Главната, античнияj театър и цялото Трихълмие. То ще бъде открито на 27 септември и се очаква бързо да стане едно от новите най-привлекателни места за пловдивчани и гостите на града.

Клепсидрата, както се е наричало в древността едно от най-старите изобретения за измерване на времето, всъщност няма да е нещо ново за Дановия хълм. В поредния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето кметът на район „Централен“ Георги Стаменов припомни, че във Филипопол на Сахат тепе е имало воден часовник в периода между 126 до 161г. след Христа.

„Правим автентична възстановка на клепсидрата, водейки се от исторически и археологически проучвания, правени в годините назад. Районът нямаше финансовата възможност да го направи тази година, но пък намерихме партньори, в лицето на група граждани. Те финансираха неговото изграждане. Ние се погрижихме да бъде възстановено осветлението на това място, видеонаблюдение, обезопасителни парапети“, обясни пред камерата ни Стаменов. Това е една от стъпките по реализиране на идеята Дановияj хълм да се превърне в тепето на часовниците- догодина се очаква да бъде направен и слънчев часовник под самата часовникова кула. „Това се случва с одобрение документи, съгласувани от НИНКН и Министерството на културата“, уточни кметът на Централен.

За проект за водния часовник е използвано изображение от книгата на Димитър Райчев и Елена Кесякова от луксозния албум „Филипополис“. Именно това име носи и сдружението, което обединяваха гражданите, подпомогнали финансово реализирането на идеята за клепсидра на Сахат тепе. Лъчезар Пенчев от организацията съобщи, че майсторът на водния часовник е Виктор Лимонов. „Без него този часовник нямаше да го има“, подчерта Пенчев.

Как бизнесът и гражданите помагат в проблемите с озеленяването и поддържането на Дановия хълм? Какво предстои като работа на тепето и как ще се реализира следващата залесителна кампания? Може ли всяко тепе в Пловдив да има персонален градинар с няколко помощника? Отговори на тези и други въпроси вижте и чуйте в новия епизод на видеоподкаста ни: