Първият тайландски ресторант в Пловдив отвори врати

Най-старият ресторант в града, с близо вековна история, отново посреща гости на същото място на ул. „Отец Паисий“, където функционира още от 1929 година. Въпреки промените през годините, „Златна круша“ остава вярна на името си, но днес прави смела крачка напред с изцяло нова концепция.

Зад трансформацията стоят собствениците на добре познатия ресторант „Шафран“ в Капана, които в началото на годината поемат управлението и избират да вдъхнат нов живот на пространството, превръщайки го в тайландски ресторант, първият по рода си под тепетата.

Тайландската кухня е известна със своята хармония от вкусове – сладко, кисело, лютиво, горчиво и солено, съчетани в балансирани и наситени ястия. Менюто залага на характерни продукти като ориз и нудъли, риба и морски дарове (най-често скариди), пилешко и патешко месо, свежи подправки и екзотични плодове. Приготвянето включва техники като готвене в уок тиган или печене на открит огън, които придават автентичен вкус и наситен аромат.

Сред предложенията, които не бива да пропускате, са традиционната супа том ям и червеното тай къри, а в менюто присъстват и изненадващи акценти като сладолед мочи и мисо супата, характерни за японската кухня. Всички изкушения може да разгледате: https://menu.tabl.bg/zlatna-krusha/15707-osnovni-yastiya

С новата си концепция „Златна круша“ предлага истинско кулинарно пътешествие и докосване до екзотиката, което досега липсваше на гастрономическата карта на Пловдив.