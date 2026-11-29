Пловдив осъмна със снежна покривка, след като прогнозата за мокър сняг се сбъдна и валежите продължиха през ранните часове на неделя. Снегът натрупа по улиците, автомобилите, покривите и дърветата, превръщайки града в зимна картина.

Снежната покривка вече е няколко сантиметра, а снеговалежът продължава. Първият сняг за сезона дойде след предупрежденията за влошаване на времето през уикенда.

Заради мокрите настилки и очакваното понижение на температурите шофьорите трябва да бъдат внимателни. В ранните часове на понеделник термометрите се очаква да паднат под нулата, което създава предпоставки за заледяване.

Очаква се снегът да продължи да вали през целия ден.