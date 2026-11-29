Пловдив осъмна със снежна покривка, след като прогнозата за мокър сняг се сбъдна и валежите продължиха през ранните часове на неделя. Снегът натрупа по улиците, автомобилите, покривите и дърветата, превръщайки града в зимна картина.
Снежната покривка вече е няколко сантиметра, а снеговалежът продължава. Първият сняг за сезона дойде след предупрежденията за влошаване на времето през уикенда.
Заради мокрите настилки и очакваното понижение на температурите шофьорите трябва да бъдат внимателни. В ранните часове на понеделник термометрите се очаква да паднат под нулата, което създава предпоставки за заледяване.
Очаква се снегът да продължи да вали през целия ден.
Един коментар
То цяла България поделя тъпанари….хахаха