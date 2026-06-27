В сърцето на Пловдив, на тиха уличка до Римския Одеон, има място, което отдавна е надхвърлило границите на обикновен ресторант. „Хемингуей“ е едно от онези пространства, които не просто сервират храна, а променят начина, по който градът я възприема.

Още с появата си ресторантът поставя нов стандарт в местната кулинарна сцена – онзи момент, в който храненето започва да се мисли като естетика, преживяване и култура, а не просто необходимост. Именно затова често е определян като едно от първите места, „ударили гастро камбаната“ в Пловдив.

Менюто е среща между няколко кулинарни традиции – българска, италианска и френска кухня, интерпретирани през съвременен поглед и внимателно подбрани техники. Резултатът е разнообразие, което може да започне с морски дарове и риба, да продължи с телешки стек или патешко и да завърши с ястия с локален характер.

Сред по-емблематичните предложения остава и пловдивският бумбар – ястие, което носи усещане за местна идентичност в иначе модерната кулинарна рамка. Понякога в менюто се появяват и по-неочаквани предложения като жабешки бутчета, които допълват усещането за кухня без граници.

Но това, което отличава „Хемингуей“, не е само разнообразието в чинията. Това е мястото, което успява да съчетае градска елегантност, кулинарна смелост и усещане за специален повод – дори в обикновена вечер.

И може би точно затова, години по-късно, името му остава сред най-разпознаваемите в пловдивската гастрономия.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: