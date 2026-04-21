Политическият вятър на промяната силно задуха в Пловдив след парламентарните избори и категоричната победа на партията на Румен Радев. Стари играчи вече не просто осъзнават реалността, а вече правят недискретни маньоври да се присламчат към сигурния политически хегемон на национално ниво за неопределено време „Прогресивна България“. Това ще резонира много сериозно и върху местната власт, при това в най-скоро време. С оглед на подадените досега сигнали от различни посоки, категоричният победител на вота миналата неделя рязко и не съвсем изненадващо може да се окаже с най-голямата група в местния парламент на Пловдив още сега.

Настроенията в общински съвет вече са напълно различни с оглед на бъдещото еднолично управление на държавата, като вече започнаха опитите на общински съветници да бъдат припознати от Радев и хората му в Пловдив за партньори на новия политически монополист в държавата. При прости сметки на база наблюдения излиза, че скоростно „Прогресивна България“ може да се сдобие със свой отбор в местния парламент, при това по-голям от този на ГЕРБ.

Сигурни бъдещи участници в него са от групата на „Независими за Пловдив“, която от днес наброява четирима съветника. Те застанаха в подкрепа на Румен Радев още в мига, в който той вербализира политическите си амбиции да управлява страната, напускайки президентството. Един от групата дори беше кандидат за народен представител от листата на „Прогресивна България“, което ясно подсказва за бъдещо партньорство на Независимите и Радевата партия.

Другите, които застават публично зад „Прогресивна България“, са хора от групата на „Съединени за Пловдив“. Тя наброява 8 съветника, като няма да е изненада ако и осемте минат анблок в лагера на новата най-голяма политическа сила. До този момент за „прогресивни“ можем да броим тримата от ВМРО Владимир Кисьов, Стефан Послийски и Славчо Атанасов, след като лидерът на партията Красимир Каракачанов обяви, че подкрепя партията на Румен Радев. Неслучайно самият Кисьов вече подсказа пред медиите, че може да има нова група в общински съвет. Коментари в подкрепа на „Прогресивна България“ вече публикуваха в социалната мрежа и някои от другите в „Съединени за Пловдив“, един от които е Георги Титюков.

В уравнението могат да влязат още 7 съветника- петимата отцепници от „Възраждане“, които към настоящия момент образуват групата “ Свободен избор“ в общински съвет, както и двама от нечленуващите в група, влезли в местния парламент от името на ИТН. Те със сигурност търсят място под слънцето в новата реалност ако искат да имат някакъв шанс за политическо бъдеще.

Ако тези не съвсем кръчмарски сметки излязат, то и без да е ходила на местни избори преди две години и половина, партия „Прогресивна България“ ще можа да разполага с мощната подкрепа на цели 19 съветника, при група от 13 съветника на ГЕРБ. Тези калкулации никак не са без значение, тъй като от тях зависи как кметът Костадин Димитров ще управлява Пловдив в следващата година и половина до местните избори- с подкрепата на мнозинството, каквато имаше до този момент при стария пъзел, или на малцинството, както очакват вече мнозина. Защото при втория вариант въпросът няма да е „Как ще управлява?“, а „Дали ще управлява?“, при все че има и вътрешна опозиция в групата на ГЕРБ.

На снимките: Някои от съветниците в текста на представянето на листата на „Прогресивна България“ преди месец