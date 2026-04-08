Подлезът на бул. „България“ в район „Северен“, използван ежедневно от ученици и пациенти на близка частна болница, е почистен след сигнал, но възстановяването тепърва предстои

Големи парчета мазилка са паднали от тавана на подлеза на бул. „България“ в район „Северен“ в Пловдив, пред СУ „Пейо Яворов“. За проблема сигнализира читател на Под тепето, който изпрати снимка и предупреди за реална опасност за преминаващите.

Съоръжението се използва интензивно ежедневно както от ученици, така и от граждани, тъй като от другата страна на булеварда се намира голяма частна болница. Според подалия сигнала, откъртените участъци от тавана са значителни, а преминаването под тях създава риск от инцидент.

От районното кметство в „Северен“ коментираха за медията ни, че е извършена проверка на място днес. Директорът на ресорната дирекция инж. Пламен Вълков е посетил подлеза преди обяд и падналата мазилка е била почистена.

„През последните два дни се извършва смяна на осветлението и ремонтни дейности в този и други подлези по булеварда“, съобщи кметът на района Венцислава Любенова.

От администрацията уточняват, че след Великденските празници се очаква дейностите по възстановяване на подлеза да продължат.

До тогава обаче остава въпросът дали временните мерки са достатъчни, предвид натоварения пешеходен поток и риска от нови паднали участъци от тавана.

Жители на района настояват за по-бърза реакция и цялостен ремонт, тъй като подлезът е ключова връзка за ученици, пациенти и живеещи в квартала. Според тях подобни проблеми се появяват периодично и изискват трайно решение, а не само почистване след паднала мазилка.