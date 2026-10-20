Ученици от I до IV клас закусват в двора и в дъжда. Два навеса с по две пейки, направени след миналогодишния скандал с пари на родители, не решават проблема

Деца от I до IV клас в пловдивското ОУ „Екзарх Антим I“ отново са принудени да закусват в голямото междучасие навън, включително в дъждовно време, сигнализираха родители пред „Под тепето“. Причината, по думите им, е че учениците, които носят храна от дома, нямат право да се хранят в класните стаи, а в училищния стол не ги допускат с домашна храна.

Проблемът с храненето в училището не е нов. През септември 2025 г. медията ни проследи кризата с училищния стол в ОУ „Екзарх Антим I“, след която ръководството обяви график за достъп до стола на всички ученици, включително тези с храна от дома.

Снимки, предоставени на редакцията, показват ученици в двора на училището по време на голямото междучасие на 16 октомври, петък. На кадрите децата са събрани покрай оградата, с раниците си, докато вали. Родителите разказват, че в предходните дни първокласници са закусвали на стълбите под козирка, а пейките в двора са били мокри.

Така проблемът с храненето, за който „Под тепето“ писа и миналата година, се появява отново. Този път въпросът е не само защо децата трябва да излизат навън с храната си, а и защо не им е осигурено подходящо място за закуска на закрито в училищната сграда.

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Родители уточняват, че при закуската всички ученици си носят храна от вкъщи или си купуват. За малките ученици обаче има само лафка в двора, тъй като те не могат да излизат извън двора

Два навеса с по две пейки — това ли е решението?

След миналогодишния скандал в двора са поставени два навеса с по две пейки. По информация на родители съоръженията са направени с техни средства. Други пейки са разположени на открито в двора.

Снимките показват конструкциите и местата за сядане, но не и решение на основния проблем: какво се случва, когато вали и децата трябва да закусват навън. Навесите са с отворени страни, а пейките на останалите места в двора са изложени на атмосферните условия.

„Основният проблем е, че децата са принудени да дъвчат на крак“, коментират родители.

Според тях времето за закуска не бива да се приравнява с времето за отдих на открито, а училището трябва да осигури възможност учениците спокойно да консумират храната си.

Столът е отдаден под наем. Но означава ли това, че децата нямат достъп до него?

Родители твърдят, че училищният стол е отдаден под наем на частна фирма чрез обществена поръчка и че ръководството се позовава на това обстоятелство, за да обясни защо помещението не може да се ползва от ученици, които носят храна от дома.

Според тях столът е ремонтиран с публични средства, а частният оператор не е инвестирал в подобряване на условията в него. Тези твърдения поставят въпроси, на които училището следва да отговори: какъв е предметът на договора, какви права и задължения има наемателят и предвидено ли е в него помещението да се използва само за хранене с храна, осигурена от оператора.

Отдаването на помещение под наем само по себе си не доказва, че училището е загубило всякаква възможност да урежда достъпа до него.

По информация на родителите графикът за достъп до стола, обявен след миналогодишния случай, се прилага за обяда, но не и за междиинната закуска в голямото междучасие. Така учениците, които носят храна от дома, продължават да се сблъскват с ограничения именно в началото на учебния ден.

Препоръка за детските градини не означава задължение учениците да закусват навън

При разговор с класен ръководител родителите получили обяснение, че има правило на Регионалното управление на образованието, според което при температура над 5 градуса и при определени метеорологични условия децата могат да се хранят навън.

Става дума за препоръка за престой на открито, отнасяща се до детските градини, а не за задължение учениците в училище да се хранят навън. Препоръката децата да излизат при подходящи условия не означава, че училището трябва да ги остави без подходящо място за закуска при дъжд.

Ако ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“ се позовава на конкретен документ на РУО – Пловдив, следва да посочи неговия номер, дата и приложимост към училищата.

Казусът отново поставя въпроса за условията, които училището осигурява на децата, носещи храна от дома. Не става дума за това дали учениците трябва да прекарват междучасията навън, а дали имат възможност да се нахранят спокойно и на подходящо място, без да зависят от това дали семействата им плащат за училищния стол.

„Под тепето“ ще потърси позицията на ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“ и на РУО – Пловдив по казуса.