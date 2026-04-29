Заповедта е официална и вече е връчена, разбра Под тепето. Тя идва след подкрепа по казуса със строежа в дигата на река Марица от Бойко Борисов

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е издал заповед, с която прекратява правомощията и на кметицата на район „Северен“ Венцислава Любенова да подписва административни актове за строителството до биокоридора

Има напредък по развитието на казуса със спорния строеж в дигата на река Марица до жилищеен комплекс „Марица Гардънс“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е издал заповед, с която отнема правомощията на кмета на район „Северен“ – Венцислава Любенова, свързани с издаване и подписване на административни актове в областта на строителството до дигата на реката и биокоридора.

Припомняме, че преди месец по същия кзус бяха отнети правомощията на главния архитект на районното кметство.

По информация на медията ни документът вече е връчен, а действията идват след ескалацията на напрежението около строежа в дигата на река Марица и проведени разговори на граждани от инициативния комитет „Не на строежа върху дигата и в биокоридора“ с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

За наличието на такава заповед потвърди и кмета на града, пред медията ни.

Срещата се е състояла по време на Националния форум на партията в Пловдив преди два дни. По разказ на участници в разговора, представители на инициативния комитет са потърсили съдействие от партийното ръководство, като първоначално са се срещнали с Томислав Дончев, който заявил, че е запознат със случая и ще разговаря с кмета. После са получили съдействие от PR-а Севдалина Арнаудова Малко, а по-късно самият Бойко Борисов поканил гражданите и извикал при тях кмета на Пловдив.

По думите на присъствали на срещата, те са поискали политическа подкрепа за спиране на строежа. „Кмете, подкрепям те, искам да го спреш“, обърнал се Борисов към Димитров, разказват участници. Кметът на Пловдив отговорил, че подобно действие може да падне в съда, ако не е юридически обезпечено.

След разговора процесът по административни действия е бил ускорен. По информация на „Под тепето“, още вчера е връчена заповедта за отнемане на правомощията, а паралелно с това от район „Северен“ е изискана цялата проектна документация по строежа. Именно тя е необходима за изготвяне на евентуален акт за незаконно строителство.

Според гражданите от инициативния комитет строителят ускорява темповете на работа, включително през почивните дни, с цел достигане на кота нула. Те твърдят, че администрацията се опитва да реагира, но процедурите изостават от темповете на строителството. Именно на този етап ключово значение има т.нар. образец 3 – документ, с който може да се спре достигането на кота нула и да се блокира следващият етап от строителството.

По думите на участници в разговорите, една от причините за отнемането на правомощията е именно предотвратяване на подписване на административни актове, които биха позволили строителството да продължи безпрепятствено. Паралелно с това се подготвя процедура, при която общината може да поиска от съда спиране на строежа.

От инициативния комитет са поискали също да бъдат допуснати до процеса по изготвяне на документите, за да бъдат избегнати формални слабости, които биха довели до падане на актовете в съда. Според тях казусът показва по-широк проблем – липса на координация между институциите още на ранния етап на инвестиционното намерение, включително по отношение на инфраструктура, канализация и екологични ограничения.

Решението за отнемане на правомощията идва на фона на продължаващо напрежение около строежа край река Марица, противоречиви становища на институциите и ускорени строителни дейности на терен.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде издаден акт за незаконно строителство и дали общината ще поиска официално спиране на обекта.