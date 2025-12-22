Откриват обновената улица „Славянска“

Некоректни граждани вече използват ремонтираните тротоари за паркинг на автомобилите си нощем

Обновената улица „Славянска“ в район „Източен“ ще бъде официално открита утре. Ремонтът обхвана участъка от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Източен“ и включи цялостна подмяна на подземната и надземната инфраструктура.

В рамките на реконструкцията са изградени нови водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, както и ново улично осветление. Монтирани са пожарни хидранти, а старата настилка е заменена с нова асфалтобетонова, с дебелина 16 см, съобразно заложените проектни параметри. Тротоарите са обновени с вибропресовани плочки.

Проектът включва и специална част за озеленяване – изградена е поливна система, а на мястото на старите дървета са засадени храсти и млади фиданки.

Според кмета на район „Източен“ Емил Русинов строителите от фирма „Драгиев и ко“ са изпълнили обекта в срок и качествено.

На откриването се очаква да присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на района Емил Русинов, като церемонията ще бъде отбелязана с традиционно прерязване на лентата.

Некоректни граждани вече използват ремонтираните тротоари за паркинг на автомобилите си нощем. Снимката на корицата е от вчера, автор Aleksandar Tashev.