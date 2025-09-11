Откриха нова детска ясла в кв. „Съдийски“ в Пловдив

В пловдивския квартал „Съдийски“ днес официално беше открита нова детска ясла с млечна кухня, която ще функционира като втори адрес на „Детска ясла на мечтите“. Лентата прерязаха кметът на Пловдив Костадин Димитров, районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов и бившият градоначалник Здравко Димитров.

Десетки майки с колички изпълниха двора на яслата, нетърпеливи да визят къде ще растат децата им, а малките веднага започнаха да изследват площадките за игра, които не достигат в района.

Новата сграда се намира на ул. „Стоян Михайловски“ №13 и е изградена с цел да облекчи сериозния недостиг на места в детските ясли в района. Тя разполага с три групи и ще приеме общо 48 деца, които ще прекрачат прага ѝ още на 15 септември.

„Това показва една последователна политика на Община Пловдив за развитие на образованието и за грижата към нашите деца. Почти във всеки квартал вече се изграждат нови детски градини и ясли“, подчерта кметът Костадин Димитров.

Районният кмет Георги Стаменов благодари на строителите, на Общинския съвет и на предишното ръководство на града за реализирането на проекта:

„С общи усилия успяхме да свършим всичко необходимо, за да открием тази ясла за три групи с млечна кухня. Така ще покрием нуждите на голяма част от жителите на района“, каза той.

От своя страна бившият кмет Здравко Димитров припомни, че изграждането на нови детски заведения е било приоритет по време на неговия мандат, и пожела на децата и родителите здраве и много усмивки. Зико не пропусна възможността да напомни, че нямаше подкрепа от своите съпартийци в предишния местен парламент и подчерта, че не изказва благодарност на тези, които не са гласували за предложението, без да споменава имена. После подари на ръководството на датското заведение икона на Света Богородица.

Директорът на яслата Деница Килимска уточни, че всички места вече са заети:

„Приехме 48 деца, разпределени в три групи. Разполагаме с физкултурен салон, модерна млечна кухня и всички удобства, които са необходими за отглеждането и развитието на най-малките.“

Това откриване бе белязано първоначално с неофициални, а накрая и пред медиите похвали за изпълнителя на проекта, който скромно стоеше отстрани. Работата на фирмата бе определена като еталон за качество.

Пред входа на яслата има обособен паркинг за детски колички, а отстрани и такъв за автомобили.

С откриването на новата ясла в „Съдийски“ Община Пловдив прави още една стъпка към цялостното решаване на проблема с недостига на места в детските заведения. Очаквайте още подробности по тази темата.