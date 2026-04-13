Откъде да си купим редки книги и стари издания в Пловдив

Има места под тепетата, които не просто продават книги, а сякаш разказват истории. Още с прекрачването на прага усещаш мириса на хартия, мастило и време, а страниците пазят шепота на десетки съдби. Ако и ти си от онези хора, които обичат да откриват забравени заглавия и истински книжни съкровища, ето няколко места, които си струва да запомниш:

Книжарница „София-Т“, Капана

Скрита сред малките улички на Капана, книжарница „София-Т“ е истинско убежище за ценителите. Създадена преди повече от три десетилетия, тя носи духа на своята собственичка – София, която превръща бившата кръчма в пространство, изпълнено с история и култура.

С помощта на реставратори на възрожденски мебели мястото е оформено с внимание към детайла и съвсем в духа на арт квартал Капана. Тук ще откриеш редки книги, класически музикални албуми и издания, които трудно могат да се намерят другаде.

Името на книжарницата не е случайно -„София“ означава мъдрост, а добавеното „Т“ е от фамилията на собственичката. Зад него стои дългогодишен опит в книгоразпространението и любов към книгите, наследена от семейството. Част от личната ѝ библиотека все още се пази и остава извън продажба – защото някои книги просто не могат да имат цена. Днес „София-Т“ е едно от онези места, които все още пазят облика на Капана.

Книжарница „Надежда“

Разположена в близост до подлеза на бул. „6-ти септември“ 152, книжарница „Надежда“ е място, което съчетава практичност и любов към книгите. Тук изборът е богат и внимателно подбран – от класически заглавия до по-редки издания, които могат да изненадат и най-запаления читател.

Освен книги, ще намериш и разнообразие от ученически пособия, което прави книжарницата удобен избор както за ученици и родители, така и за всички, които просто искат да се изгубят между рафтовете.

Антикварна книжарница „Черният котарак“

Тук всяка книга има своята история…

Всичко по темата може да видите в единствения двуезичен дигитален гид заа града под тепетата – Lost in Plovdiv.com.