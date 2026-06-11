Спорът около краткия безплатен престой извади наяве противоречия между настоящата и предишните администрации, както и въпроси дали дигиталната система за паркиране не е станала твърде зависима от външни изпълнители
Анализ на аргументите, практиките в Европа и България и въпросите около управлението на системата за паркиране
Общинският съвет в Пловдив отхвърли предложението за въвеждане на два безплатни престоя по 15 минути дневно в Синята зона. Вижте подробностите в статията – Без 15 минути гратис в „Синя зона“ – Общинският съвет отхвърли предложението.
На пръв поглед дебатът изглеждаше като спор дали подобна мярка ще улесни гражданите или ще затрудни организацията на движението. Зад аргументите обаче изплува по-дълбок въпрос –
Как функционира системата за управление на паркирането и доколко общината контролира собствените си дигитални услуги?
Основният аргумент на администрацията бе, че подобна промяна ще изисква сериозно препрограмиране на SMS системата и паркоматите, което би струвало скъпо.
Тази теза обеча лесно може да се оспори. Припомняме, че по времето на бившия кмет Иван Тотев,
В Пловдив е действал фактически 10-минутен толеранс за краткотраен престой.
В практиката на ОП „Паркиране и репатриране“ съществуваше чисто техническо технологично време (около 5 до 10 минути) от момента на спиране на автомобила до проверка от инкасаторите, за да може шофьорът да пусне SMS или да отиде до паркомат. Това не е регламентирано право на безплатно паркиране в Наредбата за организацията на движението и паркирането и при наличие на проверяващ на място, глобата (скобата) може да бъде поставена веднага, ако няма валидно плащане.
Разликата е, че тогава контролът се е извършваше основно от инкасатори на място, които по вътрешни указания изчакваха няколко минути преди санкция. Практиката никога не е била разписана в наредбата, но е функционирала като административен механизъм.
Реформата: Дигитализация и премахване на толеранса
Днес системата е почти изцяло дигитализирана. Проверяващите работят чрез електронна справка, а плащанията се извършват автоматично чрез SMS и паркомати.
- Съкращаване на персонала: С навлизането на SMS паркирането бройката на служителите по улиците бе драстично намалена.
- Автоматичен контрол: Контролът премина към мобилни екипи, които проверяват регистрационните номера дигитално. Тъй като в софтуера няма заложен „гратис“, системата маркира автомобила като нарушение в секундата на проверката, ако няма активен SMS.
Именно това според администрацията прави въвеждането на безплатен прозорец значително по-сложно.
Европейската практика показва друг подход
В редица държави подобен проблем е решен по различен начин.
В Германия, Дания, Швеция и Нидерландия широко се използват т.нар. паркинг дискове – механични часовници, чрез които водачът отбелязва часа на пристигане и получава право на безплатен кратък престой.
В София контролът на практика допуска технологичен толеранс чрез повторно засичане от контролни автомобили, без това да представлява официално право на безплатно паркиране.
В Бургас общината развива зони за краткотрайно спиране около обществени обекти, вместо да въвежда безплатен престой в платените зони.
Истинският въпрос
Спорът около 15-те минути поставя по-важен въпрос:
Дали дигитализацията е направила системата по-гъвкава или напротив, е ограничила възможностите за управление?
Докато преди човешкият фактор е позволявал известен административен толеранс, днес всяка промяна изглежда зависима от софтуерни решения и договорни отношения с външни изпълнители.
Затова дебатът за безплатното паркиране постепенно се превръща в дебат за контрола върху дигиталната инфраструктура на общината, или за липсата на контрол въобще.
Един коментар
Всяка ОБЩЕСТВЕНА институция трябва да има БЕЗПЛАТЕН И УДОБЕН паркинг! Болници, здравни центрове, гари, автогари, Общински служби….. ОБЩИНАТА е на хората, които живеят там! Не е техен враг, бирник, изнудвач или рекетьор! Не може за всичко да събира пари, които да се крадат от назначените партийни калинки!