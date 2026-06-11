Отхвърлените 15 минути в Синята зона: спорът се оказа не за паркирането, а за модела на управление

Спорът около краткия безплатен престой извади наяве противоречия между настоящата и предишните администрации, както и въпроси дали дигиталната система за паркиране не е станала твърде зависима от външни изпълнители

Анализ на аргументите, практиките в Европа и България и въпросите около управлението на системата за паркиране

Общинският съвет в Пловдив отхвърли предложението за въвеждане на два безплатни престоя по 15 минути дневно в Синята зона. Вижте подробностите в статията – Без 15 минути гратис в „Синя зона“ – Общинският съвет отхвърли предложението.

На пръв поглед дебатът изглеждаше като спор дали подобна мярка ще улесни гражданите или ще затрудни организацията на движението. Зад аргументите обаче изплува по-дълбок въпрос –

Как функционира системата за управление на паркирането и доколко общината контролира собствените си дигитални услуги?

Основният аргумент на администрацията бе, че подобна промяна ще изисква сериозно препрограмиране на SMS системата и паркоматите, което би струвало скъпо.

Тази теза обеча лесно може да се оспори. Припомняме, че по времето на бившия кмет Иван Тотев,

В Пловдив е действал фактически 10-минутен толеранс за краткотраен престой.

В практиката на ОП „Паркиране и репатриране“ съществуваше чисто техническо технологично време (около 5 до 10 минути) от момента на спиране на автомобила до проверка от инкасаторите, за да може шофьорът да пусне SMS или да отиде до паркомат. Това не е регламентирано право на безплатно паркиране в Наредбата за организацията на движението и паркирането и при наличие на проверяващ на място, глобата (скобата) може да бъде поставена веднага, ако няма валидно плащане.

Разликата е, че тогава контролът се е извършваше основно от инкасатори на място, които по вътрешни указания изчакваха няколко минути преди санкция. Практиката никога не е била разписана в наредбата, но е функционирала като административен механизъм.

Реформата: Дигитализация и премахване на толеранса

Днес системата е почти изцяло дигитализирана. Проверяващите работят чрез електронна справка, а плащанията се извършват автоматично чрез SMS и паркомати.

Съкращаване на персонала : С навлизането на SMS паркирането бройката на служителите по улиците бе драстично намалена.

: С навлизането на SMS паркирането бройката на служителите по улиците бе драстично намалена. Автоматичен контрол: Контролът премина към мобилни екипи, които проверяват регистрационните номера дигитално. Тъй като в софтуера няма заложен „гратис“, системата маркира автомобила като нарушение в секундата на проверката, ако няма активен SMS.

Именно това според администрацията прави въвеждането на безплатен прозорец значително по-сложно.

Европейската практика показва друг подход

В редица държави подобен проблем е решен по различен начин.

В Германия, Дания, Швеция и Нидерландия широко се използват т.нар. паркинг дискове – механични часовници, чрез които водачът отбелязва часа на пристигане и получава право на безплатен кратък престой.

В София контролът на практика допуска технологичен толеранс чрез повторно засичане от контролни автомобили, без това да представлява официално право на безплатно паркиране.

В Бургас общината развива зони за краткотрайно спиране около обществени обекти, вместо да въвежда безплатен престой в платените зони.

Истинският въпрос

Спорът около 15-те минути поставя по-важен въпрос:

Дали дигитализацията е направила системата по-гъвкава или напротив, е ограничила възможностите за управление?

Докато преди човешкият фактор е позволявал известен административен толеранс, днес всяка промяна изглежда зависима от софтуерни решения и договорни отношения с външни изпълнители.

Затова дебатът за безплатното паркиране постепенно се превръща в дебат за контрола върху дигиталната инфраструктура на общината, или за липсата на контрол въобще.