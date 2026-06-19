От ПУ не знаят за какво е разследването във ВУЗ-а

От Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ излязоха с позиция относно разследването, което тече във ВУЗ-а. Ръководството подчертава, че не разполага с информация относно предмета на проведените от икономическа полиция действия и евентуални повдигнати обвинения. От ПУ заявяват още, че оказват пълно съдействие на компетентните органи. Поводът е мащабната акция на сектор „Икономическа полиция“, която се провежда в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговия филиал в Смолян. Разследващите са извършили претърсвания и изземване на документация, свързана с обществени поръчки, потвърдиха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за икономически престъпления под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. При съвместната операция на полицейските дирекции в Пловдив и Смолян са претърсени три адреса, а двама души са задържани.

„Академичното ръководство на висшето училище заявява, че към настоящия момент Пловдивският университет не разполага с официална информация от страна на Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения. С оглед на това и водени от уважение към институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност, ръководството не може да коментира тиражираните в медиите твърдения и неофициални хипотези. Пловдивският университет оказва и ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи. Ние сме осигурили необходимия достъп и прозрачност, за да подпомогнем безпрепятственото протичане на проверките и разкриването на обективната истина“, заявяват от ВУЗ-а.

Ръководството подчертава, че „в своята дългогодишна академична и проектна дейност Пловдивският университет винаги е спазвал стриктно националното и европейското законодателство, както и всички приложими правила за прозрачно, законосъобразно и целесъобразно изразходване на публични средства. Управлението на научноизследователските програми в университета е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити“.