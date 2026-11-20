В един дом в Пловдив малко момиченце танцува пред телевизора. Майка му го снима, а то се усмихва, пее и се потапя в музиката така, както само децата умеят — без притеснение, без страх дали са достатъчно добри и без да се замислят кой ги гледа. Момиченцето се казва Божидара.

Двадесет години по-късно цяла България я познава като младата певица с приказния глас от „Гласът на България“. На 22 години Божидара Георгиева вече има зад гърба си музикално образование, години на труд, една несбъдната мечта и завръщане на сцената, което едва ли ще забрави.

Още преди хората да научат историята ѝ, има нещо, което веднага забелязват в нейния глас. „Звучиш като Disney принцеса“ — чувала го е от приятели, познати и дори от напълно непознати хора. И когато Божидара запява, сравнението съвсем не изглежда случайно. Гласът ѝ е светъл, нежен и подвижен, а класическата ѝ подготовка ѝ позволява да достига до високи тонове с лекота. В звученето ѝ има нещо почти детско, но зад него стои сериозна вокална техника.

Точно тази необичайна комбинация впечатлява треньорите в „Гласът на България“. На кастингите на тъмно три стола се обръщат за младата пловдивчанка, а Иван Лечев се изправя на крака и остава прав до края на песента. По-късно, по време на подготовката за вокалните двубои, за нея прозвучават думите: „Когато я слушам, имам чувството, че се потапям в един приказен свят.“

И сякаш няма по-точно описание, защото приказките винаги са били част от музикалния свят на Божидара. Тя започва да пее още на четири години, а по-късно завършва музикално училище с класическо пеене. Любовта към филмовата музика и анимационните герои обаче никога не я напуска.

Покрай участието си в „Гласът на България“ Божидара решава да направи нещо, за което отдавна мечтае — да опита да озвучава любимите си приказни героини. Записва собствен дублаж на сцена от „Красавицата и звяра“, а видеото предизвиква вълна от положителни реакции в социалните мрежи.

„Аз винаги съм имала мечта да озвучавам детски филм“, признава младата певица, а още по-голямото ѝ желание е някой ден да даде гласа си на принцеса в истински Disney филм. Тя вече прави първите си опити в тази посока и открива как би звучал гласът ѝ в анимационен свят.

Но животът на Божидара далеч не е бил само приказка. Години наред тя се подготвя за музикална кариера с мечтата да продължи образованието си във Виена. Когато не успява да бъде приета, преживява тежко разочарование и за известно време спира да вярва в себе си. Избира да учи международни отношения в Австрия и оставя сцената настрани, докато един ден не намира смелост отново да се върне към музиката.

„Крайно време е да повярвам в себе си“, казва тя при представянето си в „Гласът на България“.

След впечатляващия кастинг на тъмно следва още едно незабравимо изпълнение — „Time to Say Goodbye“, което Божидара представя заедно с Никола по време на вокалните двубои. Двамата успяват да превърнат музикалното съревнование в красив дует, а след края му Иван Лечев взема младата пловдивчанка в своя отбор и ѝ дава възможност да продължи към нокаутите. Днес Божидара мечтае и за нещо повече от изпълнение на любими песни. Иска да създава собствена музика, която да носи нейните емоции, характер и послания, като съчетава класическата вокална техника със съвременното поп звучене. Постепенно се оформя и артистичният свят на DARAYA — нейното