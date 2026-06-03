От „Хемус 2026“ в Пловдив: Йотова предупреди за още предизвикателства пред бюджета

Президентът откри най-мащабното издание на международното изложение за отбранителна индустрия, в което участват 258 компании от 28 държави

Два F-16 прелетяха над Панаира при откриването на най-голямото издание на изложението досега

С прелитане на два изтребителя F-16 над Международния панаир и тържествена церемония с участието на представители на държавната власт, армията и отбранителната индустрия днес бе открито 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“.

Форумът, който ще продължи до 6 юни, събра в Пловдив представители на 258 компании и организации от 28 държави, превръщайки тазгодишното издание в най-мащабното в историята на изложението.

Президентът Илияна Йотова бе посрещната с почетен караул от гвардейци преди началото на официалната церемония. В откриването участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов, представители на военното ръководство, дипломатическия корпус, местната власт и бизнеса.

В изказванията по време на откриването акцент бе поставен върху необходимостта от модернизация на отбранителните способности на България, развитието на националната отбранителна индустрия и все по-важната роля на европейското сътрудничество в условията на динамична среда за сигурност.

В рамките на посещението си в Пловдив държавният глава коментира и актуалната финансова ситуация в страната. Според нея пред правителството остават сериозни предизвикателства, свързани с овладяването на бюджетния дефицит и с необходимостта от по-голяма прозрачност при управлението на публичните средства и реализацията на големите инфраструктурни проекти. В Панаира Йотова заяви, че очаква да се изяснят подробностите за финансовото състояние на страната, след оценката на Европейска комисия, чийто доклад за пролетния семесктър се очаква днес.

„Като се започне от политическата класа, институциите, мерките за конкретни съкращения. Те не са в голямата си част толкова драстични, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите на институции и ведомства.“

По думите ѝ: правителството няма намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинството.

От своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов увери, че в системата на сигурността не се предвиждат съкращения на военнослужещи, като усилията са насочени към укрепване на отбранителния капацитет и модернизацията на армията.

До края на седмицата посетителите на „Хемус 2026“ ще могат да се запознаят с най-новите технологии и разработки в сферата на отбраната и сигурността. В програмата са включени демонстрации на способности на Българската армия, индустриален форум, научна конференция и демонстрационни стрелби на полигона „Змейово“.

Тази вечер от 18 часа в района на река Марица край Панаира ще се проведе и демонстрация на способности на Съвместното командване на специалните операции и Военновъздушните сили, която ще може да бъде наблюдавана от пловдивчани и гостите на града.



