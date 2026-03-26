Бившият общински съветник в Пловдив Айри Мурад е бил освободен днес по обяд от ареста без повдигнато обвинение, разбра репортер на Под тепето. Това се случва само ден след като бе задържан при акция на полицията по подозрение за престъпление срещу политическите права на гражданите.

В сряда по време на акцията в квартал Столипиново разследващите съобщиха, че са открили в дома му списъци с имена на жители от района, придружени с числа срещу тях, които според полицията пораждат съмнения за изборни нарушения. Директорът на Областната дирекция на МВР в града Васил Костадинов обяви, че при претърсването е намерена и значителна сума пари. По-късно главният секретар на МВР Георги Кандев уточни, че става въпрос за 7800 евро.

От своя страна Айри Мурад отрече съмненията и обясни, че парите са около 6000 евро и представляват събрани наеми от гаражи, които отдава под наем върху свой частен терен.

Според близки на Мурад, здравословното му състояние се е влошило по време на задържането и се е наложила намеса на екип на спешна помощ. Твърди се още, че не е бил разпитван и срещу него не са предприети процесуални действия.