Още близо 200 000 лева потъват в Зоопарка

Обществена поръчка за близо 200 000 лева, свързана с нови дейности около нефункциониращия пловдивски Зоопарк обяви Община Пловдив. На сайта на Агенцията за обществени поръчки е публикувана обява за изготвяне на работен проект за реконструкция на Зоокъта, както и проект за нова „тематична“ детска площадка. Припомняме, че в реконструкцията на пловдивския Зоопарк към 2015 година бяха инвестирани милиони без той да влиза в реална експлоатация никога. Сегашните средства за единствено за проектиране и не е ясно колко още ще са нужни за реално строителство.

„Реконструкцията“ на новия, но вече стар, Зоопарк край Гребната се случва, поради възможността да бъдат усвоени средства от Министерство на околната среда и водите по програма „Околна среда“. При строителството преди десетилетие са изградени зони за няколко вида животни – бизони, лами, мечки, фламинго, жерави и щъркели, видри, маймуни, вълци, антилопи, благородни елени, камили и други. Освен тях са изградени общи части за посетителите, като кафене, търговски обект, обслужващи зони.

Част от изградените структури ще бъдат преизползвани, а други ще трябва да се препроектират. Една от причините е, че някои от животните – като фламинго, бизон, лопатари и други, няма да бъдат част от новия Зоопарк, но за сметка на това трябва да се намери място за други – като например зубри, пума, каракачанска овца или домашен заек.

Сериозен акцент пада и върху промяна на част от структурите за хора – като сградата за администрация, кафенето, обслужващата зона, като някои от тях се нуждаят от освежаване, поради 10-годишното остраяване, а при други аргументът е по-добро разпределяне на функциите и цялостната дейност на структурата.

На база този работен проект ще се представи и количествено-стойностна сметка, за да стане ясно колко ще струва тази реконструкция на вече построения Зоопарк.

В същата обществена поръчка е включено и проектирането на нова детска площадка на стойност 40 000 лева. Причината отново е амортизация на вече построените, но неподдържани десетилетие съоръжения. Специално изискване е концепцията на детската площадка да бъде с образователен елемент и тематично свързана със Зоопарка. Резултатите от обществената поръчка ще станат ясни в края на октомври.