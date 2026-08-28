Оставиха в ареста и тримата нови обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Съдът прие, че няма опасност младежите да се укрият, но при по-лека мярка могат да извършат ново посегателство

И тримата нови непълнолетни обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм остават в ареста. Това реши Окръжният съд в Пловдив днес.

Съдия Веселина Семкова подчерта изключителността на случая и прие, че няма опасност тримата да се укрият. Според съда обаче съществува реална опасност при определяне на по-лека мярка за неотклонение те да извършат друго посегателство. Именно това е един от мотивите за налагането на най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Тримата младежи – двама на 17 години и един на 15, бяха привлечени като обвиняеми вчера. Според прокуратурата събраните до момента свидетелски показания, видеозаписи и експертиза дават основание да се приеме, че те са участвали в побоя над Георги Кузев. По дрехите им са открити петна от човешка кръв, а разследването е установило, че са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Лицата и на тримата обвиняеми останаха скрити през цялото заседание, включително до произнасянето на съдебния състав по мерките им.

В кулоарите прокурорът Костадин Паскалев заяви, че не се очакват нови задържани по случая. По думите му всички лица, които са присъствали на мястото на убийството, вече са били разпитани от разследващите.

С новите обвинения броят на обвиняемите за убийството на Георги Кузев достигна осем – шест момчета и две момичета. Петима от тях вече са с потвърдена от съда мярка „задържане под стража“.

Убийството беше извършено на 4 август в подножието на Младежкия хълм. Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние и почина няколко часа по-късно в болница.

Разследването продължава.

Очаквайте подробности.