Оставиха в ареста Христо, убил човек заради глътка бира

Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Христо Цветков, обвинен в умишленото убийство на Калоян Величков. Според прокуратурата той умишлено е умъртвил бездомника на площад „Кочо Честеменски“, като е извършил тежкото престъпление по хулигански подбуди с особена жестокост. Ако бъде признат за виновен Христо може да получи наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

По време на съдебното заседание стана ясно, че обвиняемият притежава видео от нанесения побой над Калоян, извършен в присъствието на много хора, които в последствие са разказали за видяното в ролята си на свидетели. Жертвата му е загинала в следствие на нанесени множество травми- 5 счупени ребра, разкъсан бял дроб и слезка, и кръвоизливи. Причината за проявената жестокост е, че Христо обвинил бездомника в това, че му е отпил от бирата.

Самият Христо призна, че е бил опонента си, но отказа да поеме тежестта на обвинението в умишлено убийство.

Окръжен съд – Пловдив прие, че при мярка различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване. Темида го остави в ареста.