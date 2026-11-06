„Остайница“ се завърна в Пловдив – от страниците на романа към големия екран

Историята за свободата на личния избор и оцеляването в патриархалното общество вече има свой кинематографичен живот

Рене Карабаш и режисьорът Костадин Бонев представиха филма по романа, стигнал до финала на Международния „Букър“, на международния кинофестивал „Синелибри“ в града под тепетата

„Пловдив е родното място на „Остайница“. За мен тази прожекция е много специална.“ С тези думи Рене Карабаш се обърна към публиката в препълнения салон на Lucky Дом на киното снощи в Пловдив.

Писателката и режисьорът Костадин Бонев присъстваха на премиерата и се срещнаха с публиката след прожекцията на филма по едноименния роман на Рене Карабаш в рамките на фестивала „Синелибри“.

Книгата, която излезе с печата на пловдивското издателство „Жанет 45“ и достигна до финала на Международната награда „Букър“, вече има своя киноекранизация, а по този повод е издаден и нов тираж с твърди корици и илюстрация със сцена от филма.

Историята на Бекия отвежда зрителя в суровия свят на албанските планини, където патриархалните традиции и строгите обществени правила определят съдбата на жените. В центъра е изборът на една личност да оцелее в общество, което настоява тя да бъде нещо различно от самата себе си.

„Имала съм вътрешен импулс да напиша тази история за това как една личност може да оцелее в общество, което по някакъв начин ѝ налага нещо, което не е тя“, разказа Рене Карабаш. Тя сподели, че идва от село Александрово, Ловешко, и е живяла в среда с подобни патриархални особености. Това преживяване е част от личния импулс, довел до написването на романа.

Между романа и киното

Адаптацията на книгата поставя пред екипа задачата да превърне вътрешния свят на героинята и нейния практически монолог в кинематографична история с множество персонажи и преплетени отношения.

„Никога една адаптация не може да изчерпи 100% от емоцията и вълнението, което предизвиква една книга. Но по някакъв начин ние се опитахме да бъдем максимално верни на духа, на това, което Рене е вложила в нея“, обясни Костадин Бонев.

Работата между двамата е текла в синхрон, а една от важните им цели е била да внесат в историята и „пулса на нашето съвремие“. Според режисьора това е начин филмът да достигне и до зрители, които не са чели романа.

Три месеца в търсене на Бекия

Едно от най-сериозните предизвикателства пред продукцията е изборът на актриса за главната роля. Търсенето продължава близо три месеца с пътувания между София и Тирана.

За Бонев било особено важно авторът да разпознае Бекия, за да успее да изгради образа ѝ. Когато открива Алтея Лазай, екипът вече има своята отправна точка за останалите персонажи.

Режисьорът я определи като изключително талантлива актриса. През тази година тя е отличена с наградата за албанска изгряваща звезда в националния театър на страната.

Когато героите оживеят

За Рене Карабаш първата среща с готовия филм е била особено преживяване. Първоначално гледа незавършена версия, без окончателен звук и цветове, но истинското усещане идва при премиерата на голям екран на фестивала „Златна роза“ във Варна.

„Това, което винаги ми е в главата, няма как да излезе по същия начин нито в книгата, когато го написваш и го слагаш на страниците, нито като филм. Но мисля, че най-важното е енергията, която носи една творба, и дали успяваш да я отпечаташ на екрана“, каза още Карабаш.

Срещата в Пловдив даде възможност на зрителите да разговарят с екипа създатели на лентата, да зададат въпроси за работата по филма и да получат автографи върху новото издание на едноименната книга.

За почитателите на книгите и киното в града под тепетата това беше и своеобразно завръщане на една история, тръгнала от страниците на пловдивско издателство, преминала през международното литературно признание и намерила нов живот в киното.

„Той трябва да се гледа на голям екран“, сподели на излизане от залата публиката.

Последната прожекция на „Остайница“ по романа на Рене Карабаш на „Синелибри“ 2026 ще бъде на 8 ноември от 14:00 ч. в кино „Люмиер”, преди да тръгне масовото разпространение на лентата по кината.