Историята за свободата на личния избор и оцеляването в патриархалното общество вече има свой кинематографичен живот
Рене Карабаш и режисьорът Костадин Бонев представиха филма по романа, стигнал до финала на Международния „Букър“, на международния кинофестивал „Синелибри“ в града под тепетата
„Пловдив е родното място на „Остайница“. За мен тази прожекция е много специална.“ С тези думи Рене Карабаш се обърна към публиката в препълнения салон на Lucky Дом на киното снощи в Пловдив.
Писателката и режисьорът Костадин Бонев присъстваха на премиерата и се срещнаха с публиката след прожекцията на филма по едноименния роман на Рене Карабаш в рамките на фестивала „Синелибри“.
Книгата, която излезе с печата на пловдивското издателство „Жанет 45“ и достигна до финала на Международната награда „Букър“, вече има своя киноекранизация, а по този повод е издаден и нов тираж с твърди корици и илюстрация със сцена от филма.
Историята на Бекия отвежда зрителя в суровия свят на албанските планини, където патриархалните традиции и строгите обществени правила определят съдбата на жените. В центъра е изборът на една личност да оцелее в общество, което настоява тя да бъде нещо различно от самата себе си.
„Имала съм вътрешен импулс да напиша тази история за това как една личност може да оцелее в общество, което по някакъв начин ѝ налага нещо, което не е тя“, разказа Рене Карабаш. Тя сподели, че идва от село Александрово, Ловешко, и е живяла в среда с подобни патриархални особености. Това преживяване е част от личния импулс, довел до написването на романа.
Между романа и киното
Адаптацията на книгата поставя пред екипа задачата да превърне вътрешния свят на героинята и нейния практически монолог в кинематографична история с множество персонажи и преплетени отношения.
„Никога една адаптация не може да изчерпи 100% от емоцията и вълнението, което предизвиква една книга. Но по някакъв начин ние се опитахме да бъдем максимално верни на духа, на това, което Рене е вложила в нея“, обясни Костадин Бонев.
Работата между двамата е текла в синхрон, а една от важните им цели е била да внесат в историята и „пулса на нашето съвремие“. Според режисьора това е начин филмът да достигне и до зрители, които не са чели романа.
Три месеца в търсене на Бекия
Едно от най-сериозните предизвикателства пред продукцията е изборът на актриса за главната роля. Търсенето продължава близо три месеца с пътувания между София и Тирана.
За Бонев било особено важно авторът да разпознае Бекия, за да успее да изгради образа ѝ. Когато открива Алтея Лазай, екипът вече има своята отправна точка за останалите персонажи.
Режисьорът я определи като изключително талантлива актриса. През тази година тя е отличена с наградата за албанска изгряваща звезда в националния театър на страната.
Когато героите оживеят
За Рене Карабаш първата среща с готовия филм е била особено преживяване. Първоначално гледа незавършена версия, без окончателен звук и цветове, но истинското усещане идва при премиерата на голям екран на фестивала „Златна роза“ във Варна.
„Това, което винаги ми е в главата, няма как да излезе по същия начин нито в книгата, когато го написваш и го слагаш на страниците, нито като филм. Но мисля, че най-важното е енергията, която носи една творба, и дали успяваш да я отпечаташ на екрана“, каза още Карабаш.
Срещата в Пловдив даде възможност на зрителите да разговарят с екипа създатели на лентата, да зададат въпроси за работата по филма и да получат автографи върху новото издание на едноименната книга.
За почитателите на книгите и киното в града под тепетата това беше и своеобразно завръщане на една история, тръгнала от страниците на пловдивско издателство, преминала през международното литературно признание и намерила нов живот в киното.
„Той трябва да се гледа на голям екран“, сподели на излизане от залата публиката.
Последната прожекция на „Остайница“ по романа на Рене Карабаш на „Синелибри“ 2026 ще бъде на 8 ноември от 14:00 ч. в кино „Люмиер”, преди да тръгне масовото разпространение на лентата по кината.
Един коментар
Къв е тоя джендър