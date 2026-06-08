Разходка из османското наследство на Пловдив

От Джумая джамия и Куршум хан до старите имарети, които разказват историята на града под тепетата, скрита между търговия, религия и памет

С гидовете Ади и Илия от Free Plovdiv Tour из емблематичните сгради от този период и спомените за някои от тях

Обиколката, част от новата инициатива на Сдружение 365 за турове на български език под тепетата, започна пред една от най-емблематичните постройки от тази епоха – Джумая джамия.

Стартът бе поставен с кратък исторически разказ и спора около точната дата на превземането на града от османската армия. Според повечето източници това се случва през 1370 година, като жителите мирно предават града, след като войниците хитро прекъсват водоподаването в разгара на летния сезон под тепетата.

През първия век след попадането под османско владичество градът по-скоро запада. Много пътешественици от периода го описват като „мръсен и неподдържан град със схлупени къщурки“. Едва в средата на XV век започват постепенното му проспериране и по-активното строителство.

За първата ни спирка – Джумая джамия – сме ви разказвали подробно неведнъж в гида. С внушителните си размери тя се превръща не само в един от най-големите османски паметници в България, но и в една от най-впечатляващите постройки на Балканите. Това е и единствената султанска джамия в България. За султана и семейството му специално изграден султански махвил, разположен в лявата част на сградата и със собствен вход.

Интересен факт е, че по онова време освен джамии най-активно са се строели ханове и обществени бани. Затова не е чудно, че продължихме към следващата си спирка – Куршум хан. За него също имаме отделна статия, но с гордост отбелязваме факта, че във вътрешността му се е намирало първото пловдивско кафене и вероятно едно от първите на Балканите. Куршум хан е бил най-скъпото място в Пловдив, разположено в най-търговската част на града. Днес единственото материално доказателство за съществуването му са масивните врати, които се съхраняват в Етнографския музей.

Цялото пространство около днешните Централни хали е било изключително оживено и изпълнено с множество дюкяни, в които е кипяла търговия. Какъв е бил Капана в миналото може най-добре да разберете от следния текст, а ние се отправихме зад сградата на бившия магазин Детмаг, където са се намирали още два от най-известните ханове под тепетата – Кацигра хан и Гаваз хан…

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