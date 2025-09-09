Повече от 10 души се борят за едно място в конкурсите за огнеборци в Пловдивската пожарна, отчете директорът на РД ПБЗН ст. комисар Васил Димов

Екипите, които всеки ден пазят живота и домовете на хората в Пловдивска област, дадоха старт на Седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 12 септември. Инициативата започна с любимото за малки и големи събитие на площада пред общината, на което деца могат да се докоснат до огнените герои на Пловдив.

Тази година Седмицата на пожарната безопасност е под мотото „Образование и забавление в едно“. Пълната програма може да видите тук.

Над 4200 са сигналите, на които са се отзовали спасителите от началото на годината, от тях 2 400 са били пожарите. Осем души са 8 загинали в огъня, същата е била черната статистика и през миналата година. Ранените и пострадали при огнени бедствия за този период на територията на областта са 14 души – повече от миналата година, съобщи диреткорът на Пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.

Ето защо огнеборците залагат на превенцията. В рамките на седем дни вратите на районните служби в град Пловдив и областта ще бъдат отворени за посетители, а огнеборците ще се включат в демонстрации и учебни евакуации. Инспекторите ще изнесат беседи, посетителите ще могат да се потопят в историята на времето, разглеждайки снимки, събрани в исторически изложби.

