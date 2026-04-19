Опашки пред секциите в Пловдив

Опашки има пред почти всички секции в изборния ден в Пловдив. Членовете на секционните избирателни комисии отчитат завишен интерес от страна на гражданите към днешния парламентарен вот.

“ Има значително по-висока активност спрямо предходни избори“, коментираха от 21-ва секция в училище „Димитър Матевски“ в Тракия, където днес кметът упражни правото си на вот. До десет часа близо 10 процента от избирателите в тази секция бяха отишли до урните, като повечето гласуват машинно.