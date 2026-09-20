Борислав Стаматов иска от Общината данни за налягането, капацитета на мрежата и инвестициите във ВиК инфраструктурата

Проблемът с водата по високите етажи в „Тракия“ получава ново развитие. След като през юни районният кмет Георги Гатев призна пред „Под тепето“, че жителите на високите етажи ежедневно се сблъскват с ниско налягане, сега въпросът е поставен официално и от обществения посредник на Пловдив.

Инж. Борислав Стаматов е изпратил запитване до Община Пловдив за състоянието на водоснабдителната мрежа в района, капацитета ѝ и мерките, които се предвиждат за решаване на проблема.

Проблемът не е от вчера

Още през юни „Под тепето“ разказа за водната криза по високите етажи в „Тракия“. Тогава районният кмет Георги Гатев посочи, че ВиК мрежата в района е изграждана през 70-те години и не е подменяна цялостно.

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По думите му ниското налягане не се дължи единствено на новото строителство. Амортизираната инфраструктура е основният проблем, а увеличаването на налягането пък може да води до повече аварии по старите тръби.

Самият Гатев, който живее на осмия етаж, тогава призна, че се сблъсква с проблема ежедневно.

Районният кмет посочи и конкретен ремонт — около 800 метра водопровод по ул. „Георги Тодоров“ са били подменени през 2025 г., а за следващ етап има готов проект, чието изпълнение зависи от финансиране.

Сега омбудсманът иска измерими отговори

В писмото си Стаматов описва сходни наблюдения. Според него след шестия етаж налягането чувствително намалява, а в определени моменти водата практически не достига.

Той обаче прави важно уточнение – не твърди, че е установена техническа причинно-следствена връзка между авариите в други части на града и намаляването на налягането в „Тракия“. Именно това трябва да бъде установено от специалистите.

Затова общественият посредник иска да разбере:

има ли участъци в „Тракия“ с недостатъчен капацитет;

кои части от мрежата се нуждаят от реконструкция;

има ли план за поетапна подмяна;

извършван ли е системен анализ на налягането в различните части на района;

измерва ли се налягането според височината на сградите;

как влияят аварии, ремонти и ограничения във водоснабдяването в други части на Пловдив;

какви технически мерки могат да ограничат подобни проблеми.

Старата мрежа вече е показвала характера си

През ноември 2025 г. „Тракия“ преживя и друга показателна ситуация. Авария на магистрален водопровод около блок 94 остави района без вода, а няколко улици се оказаха наводнени. Тогава от ВиК посочиха старата амортизирана мрежа като причина за проблема.

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След аварията ремонтните дейности продължиха и на следващия ден, като част от района около блокове 94 и 96 остана без водоснабдяване.

Тоест въпросът пред „Тракия“ не е само дали ще има вода при следващата авария. Въпросът е дали мрежата изобщо е проектирана и поддържана така, че да осигурява нормално водоснабдяване на днешния брой жители и на сградите, които продължават да се строят.

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Точно тук е и вторият акцент в питането на омбудсмана.

Стаматов иска да разбере как Община Пловдив и „ВиК“ ЕООД – Пловдив планират инвестициите във водоснабдителната инфраструктура и дали при увеличаването на натоварването от ново строителство се отчита реалният капацитет на мрежата.

Темата вече е част от по-широкия проблем с водоснабдяването в Пловдивско. През юли „Под тепето“ проследи и данните за населените места с режимно водоподаване и припомни, че макар Пловдив да не беше сред градовете с официален режим, проблемите с водата вече се усещаха и в отделни части на самия град.

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Сега предстои да видим дали отговорът на Общината ще съдържа само общи обещания за инвестиции или конкретни данни – какво е налягането, къде не достига капацитетът, кои водопроводи трябва да бъдат сменени и кога.

Защото за живеещия на осмия етаж техническата разлика между „ниско налягане“ и „няма вода“ е доста академична. И в двата случая душът остава план „Б“.

А както пише Стаматов в рубриката си „Омбудсманът отблизо“, въпросът е дали не сме започнали да приемаме за нормално нещо, което не би трябвало да бъде нормално — да държим туби с вода вкъщи, защото не сме сигурни дали водоснабдяването ще стигне до апартамента ни.