Окончателно: Няма да има кариера край Горнослав

Кариера за добив на мрамор край Горнослав няма да има и това е окончателно. Върховният административен съд отсече, че инвеститорът „Запрянови-03“ е изгубил правото да експлоатира зоната в землището на асеновградското село. Съдът потвърди становището на РИОСВ, в което се посочва, че решението да се извършва Оценка за въздействието на околната среда за проекта на строителната компания, е изтекло на 8 януари 2023 г. без инвеститорът да е работил по проекта.

Управителят на фирмата концесионер Запрянови 03- Вакрил Запрянов твърди, че решението за загуба на правно действие е издадено в нарушение на закона, както и че през изминалите 9 години е работил по стартиране на експлоатация на находището и само поради независещи от него причини, все още в находището „Делчовото-2“ в землището на с. Горнослав не е пристигнала техника. Част от тях са именно обжалванията на граждани, които непрестанно се борят срещу бъдещата кариера.

Преди време Административният съд в Пловдив счете, че писмото, с което се обявява загуба на правно действие на кариерата край Горнослав, следва да бъде отменено, но от екоинспекцията и граждани обжалват решението пред във ВАС. Днес съдът се произнесе в полза на жителите на селото, които от години се борят с намерението да бъде изградена кариера в землището му. Според хората от Инициативна комитет в защита на Горнослав концесията за добив на мрамори заплашва водоизточника за техните селища, земята и качеството на въздуха в района. Те твърдят, че добивът на чакъл застрашава биосферен парк „Червената стена“ и пречи на развитието на земеделието и животновъдството.