Окончателно: Манол Пейков остава извън парламента

Манол Пейков окончателно остава извън парламента, след като Асен Василев обяви решението си да влезе в Народното събрание от Пловдив.

Говорих с лидерите на „Демократична България" – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България" и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България". Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната" да избирам между техните кандидати. Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив. Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната" винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов", написа в личния си Фейсбук профил Асен Василев.

Очаква се решението на лидера на ПП силно да разклати и без това твърде крехката на здравина в момента коалиция с ДБ. По-рано днес от партията на Манол Пейков „Да, България“ излязоха с позиция за подписване на коалиционно споразумение с другите политически формации от обединението, но с оглед развитието на ситуацията това изглежда все по-невъзможно. Няма да е изненада, ако ПП-ДБ се разделят още с началото на новия парламентарен живот другата седмица.