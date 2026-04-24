Окончателно: Манол Пейков остава извън парламента

Манол Пейков окончателно остава извън парламента, след като Асен Василев обяви решението си да влезе в Народното събрание от Пловдив.
$Говорих с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати. Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив. Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната“ винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов“, написа в личния си Фейсбук профил Асен Василев.
Очаква се решението на лидера на ПП силно да разклати и без това твърде крехката на здравина в момента коалиция с ДБ. По-рано днес от партията на Манол Пейков „Да, България“ излязоха с позиция за подписване на коалиционно споразумение с другите политически формации от обединението, но с оглед развитието на ситуацията това изглежда все по-невъзможно. Няма да е изненада, ако ПП-ДБ се разделят още с началото на новия парламентарен живот другата седмица.
4 коментари
Асен Василев е хубаво да не се появява в Пловдив.
Ако трябва да бъдем честни той не заслужава мандата в Хасково- нямат гласове.
Реално в Пловдив Възраждане не трябва да имат мандат. Те нямат гласове за 1 депутат.
Другите избори да не стане като на местните- да нямат груба ПП в общинския съвет.
Асен Василев сглупи.
Що да не се появява , ще го биеш ли 😀
Защо да се сглупил – ако влезе от Хасково, ще изпадне човека на ДСБ, ако влезе от тук изпада Манол. При положение, че от тук така или иначе ДаБГ имат едно място (и то отива при Чило, защото Манол му водеше кампанията) по-справедливо е да влезе оня от ДСБ, вместо двамата от ДаБг от тук. Въпреки това, Асен им даде възможност да се разберат и те не успяха. Това е.
Иначе аз лично съм гласувал с преференция за Манол.
Браво на Кокорчо, закачи още един скалп на пояса след този на Божанката