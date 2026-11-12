Фиданка Кацарева влиза в ръководството на „Старинен Пловдив“ като зам.-директор по финансите

Бившата депутатка от ГЕРБ е представена пред екипа от временно изпълняващия длъжността директор Донка Налбантова. В института се подготвя и кабинет за нея

Бившият народен представител от ГЕРБ Фиданка Кацарева влиза в ръководството на Общински институт „Старинен Пловдив“ като заместник-директор с ресор „Финанси“. Тя вече е представена пред екипа от временно изпълняващия длъжността директор Донка Налбантова, разбра репортер на Под тепето.

В сградата, в която се помещава управлението на института, се прави и разместване за обособяване на кабинет за новия заместник-директор.

В общинския институт се подготвя реорганизация след освобождаването на проф. Елена Кантарева-Дечева от директорския пост. Според информацията, с която разполагаме, се предвижда и увеличаване на броя на заместник-директорите до четирима. До момента трима души изпълняваха функции на заместници.

Кацарева е бивш народен представител от ГЕРБ, а преди влизането си в парламента е била заместник-кмет на район „Централен“ с ресори: финанси, счетоводство, стопанска дейност, човешки ресурси, образование, здравеопазване и социална дейност.

Промените в ръководството на „Старинен Пловдив“ идват след освобождаването на проф. Елена Кантарева-Дечева на 16 октомври. За временно изпълняващ длъжността директор беше назначена Донка Налбантова. Очаква се институтът да бъде управляван в тази конфигурация до провеждането на конкурс за титуляр.

Коя е Фиданка Кацарева

Фиданка Иванова Кацарева е родена на 9 февруари 1969 г. в Пловдив. Завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност „Физика и математика“, а впоследствие придобива магистърска степен по корпоративни финанси.

Политическата ѝ кариера е свързана с ГЕРБ. От ноември 2019 г. е заместник-кмет на район „Централен“ в Пловдив. През октомври 2024 г. участва в парламентарните избори като седма в листата на ГЕРБ-СДС в 16-и МИР – Пловдив, но не е избрана пряко. На 12 декември 2024 г. влиза в 51-вото Народно събрание на мястото на Тервел Георгиев.

В парламента е член на Комисията по образованието и науката и на Комисията по труда и социалната политика. Мандатът ѝ приключва на 30 април 2026 г. Сега Кацарева поема ресор „Финанси“ като заместник-директор на Общински институт „Старинен Пловдив“.

Междувременно днес Община Пловдив обяви и конкурса за титулярен директор на ОИ „Старинен Пловдив“. Бъдещият ръководител ще трябва да представи концепция за развитието на института за четиригодишен период. Изискването за висше образование е разширено до редица професионални направления, сред които история и археология, науки за културата, право, администрация и управление, икономика и туризъм. Това означава, че конкурсът не е ограничен единствено до специалисти в областта на културното наследство.

Към момента института продължава да ръководи временно Донка Налбантова.