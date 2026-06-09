Кметът Костадин Димитров потвърди, че градът ще участва в следващите етапи на процедурата, като заяви, че Пловдив може да предложи „много, много силно празненство“ и цялостно преживяване за конкурса.

Пловдив официално заявява амбицията си да бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Това стана ясно след информационната среща, организирана от БНТ в понеделник, с която бе поставено началото на процедурата за избор на града домакин на конкурса след историческата победа на България в „Евровизия 2026“.

Сред четирите кандидатстващи града – Бургас, Варна, Пловдив и София – кметът на Пловдив Костадин Димитров представи предимствата на града и готовността му да посрещне едно от най-големите музикални събития в света.

„Като кмет на най-стария жив град в Европа имам привилегията да представлявам място, в което историята, културата и съвременният живот се срещат по уникален начин“, заяви Димитров по време на срещата.

Той подчерта, че след успешното домакинство на Европейска столица на културата през 2019 г. Пловдив продължава да инвестира в културна инфраструктура и събития.

Кметът очерта и визията си за евентуалното домакинство на конкурса, като посочи, че вече си представя „червения килим от Римския стадион до Античния театър“, който да покаже едни от най-разпознаваемите символи на България пред милиони зрители по света.

Часове след срещата Димитров потвърди във Facebook, че Пловдив ще продължи участието си в следващите етапи на процедурата.

„Да! Заявяваме участие в следващите процедури за домакинство на Евровизия 2027“, написа той.

По думите му по време на срещата е поставил въпрос дали изискванията за зала и инфраструктура са задължителни в пълния им обем. Отговорът от организаторите е бил, че при оценката се търси цялостният ефект от събитието.

„Пловдив може да предложи много, много силно празненство“, подчерта кметът.

Процедурата по избор на домакин ще продължи през следващите месеци. Кандидатстващите градове трябва да подадат официалните си заявления и подробни предложения, след което ще бъдат извършени оценки на място от съвместна работна група на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Окончателното решение за града домакин на „Евровизия 2027“ ще бъде взето след приключване на всички етапи от оценката.