Искат официалните данни за изпълнението на курсовете на градския транспорт

Пълна справка за маршрутите на градския транспорт са поискали от сдружение „Пловдив – град за хората“. Те са внесли искане по Закона за достъп до обществена информация в Община Пловдив, с някои акценти – колко от маршрутите в часовия диапазон 20-22 часа се изпълняват, колко активни GPS-устройства са налични и обяснение защо те не стигат до таблата по спирките.

Искането идва броени дни след като първоначално бе пусната отворена за гражданите система с данните от GPS-устройствата на автобусите, но те после бяха блокирани от местната власт с обяснението, че има опасност от хакерски атаки.

„Искаме да видим „черно на бяло“ защо таблата по спирките не работят, докато GPS-ите в автобусите излъчват сигнал. Искаме да разберем дали превозвачите се глобяват реално за „призрачните автобуси“ след 20 часа и в неделните дни“, пишат от сдружението. Те са поискали пълна справка от началото на 2026 година до 26 март за реалния процент изпълнени курсове в късните часове и почивните дни, сравнение между това колко автобуси са били на линия в пиковите часове и за колко всъщност се плаща на частните превозвачи по договор, както и писмено доказателство за „хакерските атаки“, заради които публичните данни са били блокирани.