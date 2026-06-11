От призиви за повече финансова смелост, през съмнения за бъдещо увеличение на местните данъци и такси, до сблъсък с реалността. Така се люшкаше дебата в общински съвет по предложената от кмета Костадин Димитров и екипа му бюджетна прогноза на Община Пловдив. След изказани много резерви и критики по така представения документ и съмнения, че той отговаря на реалните нужди на града, местният парламент прие разписаната от администрацията прогноза. 26 съветника подкрепиха предварително щрихираните финансови параметри, по които на практика ще се движи и самият проектобюджет за 2026г., чийто гласуване предстои в следващите заседания на ОбС.

Забележки се чуха дори от страна на съветници от ГЕРБ. Съветникът от партията Спас Шуманов посочи, че финансовият отдел на общината играе на сигурно, вместо да взима смели решения за развитието на Пловдив. Той заяви, че смелите решения могат да бъдат факт едва когато се търсят и намерят източници на допълнително финансиране. Той добави, че е грешен подходът да се разчита само на държавата и да се чака на опашки за пари пред Министерството на финансите. Анонсира, че открива собствена рубрика, в която ще посочва именно скритите източни за финансиране. Даде пример с общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, което може да генерира значително повече приходи ако например разполага с три новия паяка за репатриране на автомобили.

„Затяга ли общината коланите и до какво ще доведе това?“, попита Владимир Славенски от ПП-ДБ.

Борислав Инчев от Браво Пловдив изрази прогноза, че ще се наложи администрацията да увеличи някои местни данъци и такси, за да гарантира нужните приходи. Коментира, че на база прогнозата с бюджета, който предстои да бъде гласуван, няма да бъде даден оптимизъм на гражданите, че нещо хубаво ще се случи в Пловдив в следващите 2 години.

„Това е реалността! Всеки лев в общината трябва да е разумно разходван“, заключи Веселин Маневски от ГЕРБ.

Виктория Чавдарова от дирекция „Финансова политика“ в общинската администрация отговори на съветниците, че прогнозата е изготвена на база указанията на Министерството на финансите. Но така или иначе ще е рамката, по която ще бъде разписан проектобюджетът на Пловдив.

Кметът Костадин Димитров взе думата на финала на дебата, за да отбележи, че не знае защо той въобще се е провел.

„Това е прогноза, не е бюджет. Дори не е начало на изготвяне на бюджета. Не виждам за какво е дебата, тъй като това е прогноза, която сме длъжни да дадем и аз благодаря на финансовия отдел, че успя да я разпише навреме според изискванията на министерството“, коментира Димитров.

Той подчерта, че градската управа и общинският съвет трябва да настояват за повече държавно финансиране, тъй като държавата е длъжница на Пловдив.