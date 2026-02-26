Одобриха бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ от 2 млн. евро

Общински съвет прие единодушно бюджета на Фондация „Пловдив 2019“ за 2026г. на днешната сесия на местния парламент. С решението на съветниците организацията ще разполага с 2 милиона евро за културни събития по две отворени покани, за новия живот на Археологическия подлез и за програмата „Пловдив си ти“.

С 1,1 милиона евро Фондацията ще финансира проектите от „Фестивали и големи събития“, а 50 000 са предвидените по отворената покана за „Малки проекти“. Преобразяването на подлеза на Понеделник пазара в ново пространство за култура ще струва 150 хиляди евро тази година, а 90 хиляди евро ще се инвестират в съдържанието на програмата „Пловдив си ти“. Определени са близо 270 хиляди евро за събития, организирани от „Пловдив 2019“.

С одобряването на бюджета за събития бяха гласувани и разходите на фондацията за заплати, осигуровки, режийни, командировъчни и др. на обща стойност 285 хиляди евро.