Както Под тепето и общински съветници от опозицията предвидиха, един човек взе и четирите общински имота край МОЛ Пловдив, които общината прие за „ненужни“ и сложи на тезгяха с мълчаливото съдействие на местния парламент. Няма изненади и кой е новият собственик- очаквано апетитните съседни парцели с обща площ от близо 1400 кв.м. на ул. „Перущица“ в Западен бяха купени в търга с тайно наддаване днес от семейство Тикови, собственици на болница „Пълмед“ в близост до терените.

На процедурата се яви пълномощник на Михаил Тиков и бе единственият кандидат, който играе и за четирите имота. За два от тях интерес е имало от страна на още един кандидат, но той не се е явил на търга днес.

Припомняме, че в началото на този месец градската управа обяви търговете за продан на 4-те съседни общински имота, счетени за излишни, въпреки крещящата нужда от свободни публични парцели. Администрацията получи подкрепа за това от общинските съветници преди около два месеца, когато мнозинството в местния парламент реши да се „отърве“ от апетитните терени на улица „Перущица“, в непосредствена близост до МОЛ Пловдив без дебат по темата. Припомняме още, че съветниците рязко промениха позицията си по темата, тъй като на предно свое заседание предложението на администрацията не мина.

Според опозицията, която се противопостави на тази имотна разпродажба, предложението на властимащите мина с така безропотно одобрение в ОбС, тъй като въпросните имоти са обещани предварително на „наш човек“, който разполага с огромно влияние в почти всички политически формации. Очакванията бяха в процедурата да се яви само един участник, като на практика това се случи днес, след като вторият кандидат за два от терените не се е явил на търга.

Три дни след обявяването на търга, граждани призова кметът да спре продажбата на четирите терена, тъй като е поел публичен ангажимент, че няма да продава общински имоти. „Кмете, спазете обещанието си! Пловдив не е за продан!“, обърнаха се към Костадин Димитров членовете на инициативата „Пловдив- град за хората“. В крайна сметка тези парцели вече са частни, на фамилия Тикови, срещу обща цена от близо 1,2 милиона лева без ДДС.

Припомняме още, че преди три години собствениците на „Пълмед“ купиха от държавата имот от 29 дка, също в близост до болницата. Компанията „Булфарма“ плати 33 122 520 млн. лева на държавната компания „Национална компания Индустриални зони” за терена, който се води на Пещерско шосе, но е с лице към бул. „Свобода” и ул. „Царевец”. В момента тези 29 декара са подготвени за реализиране на инвестиционни намерения.