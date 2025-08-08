Очаква се повишаване на цените на лекарствата

Прогнозата е на собственици на семейни аптеки

Минимално повишение в цените на лекарствата и хранителните добавки се очаква в резултат на допълнителните разходи, които аптеките понасят заради въвеждането на еврото. Това предупредиха представители на семейните аптеки, сред които и Пенка Минева, член на Инициативния комитет от магистър-фармацевти. В подкаста на БНТ- Пловдив „Къде живеем“ тя обясни, че разходите за софтуер, касови апарати и други технически средства се отразяват пряко на аптечния бизнес и могат да доведат до леко увеличение на крайната цена за пациентите.

По думите ѝ, само за едно работно място в аптека – преинсталация на софтуер, нов принтер и модул – разходите достигат над 1300 лева, без консумативите. Въпреки това, повишението няма да надхвърля пределните цени, регламентирани от закона.

Семейните аптеки срещат и сериозни трудности с новите изисквания за етикетиране на цените в лева и евро. Те трябва да поставят два ценови етикета на всяка отделна опаковка лекарство, което затруднява значително процеса и може да наруши информацията на опаковката, предназначена за пациента.

Друг проблем, който предстои през януари 2026 г., е задължението рестото при плащане в брой да се връща в евро. Това създава опасения, че аптеките ще бъдат използвани като „безплатни обменни бюра“, предупреждава Минева.

В отговор на това, Инициативният комитет подготвя информационна кампания за насърчаване на електронните разплащания. Основният фокус ще бъде поставен върху възрастните хора, които традиционно избягват използването на банкови карти. Кампанията ще се проведе в социалните мрежи и чрез лична комуникация в аптеките, с цел да улесни прехода към новата валута.

„Ние сме аптеката до хората – познаваме пациентите си и ще преминем заедно през този процес“, увери Минева, подчертавайки, че търпението и взаимното доверие ще бъдат ключови в този преходен период.

